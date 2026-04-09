Goffstown Main Street Program Inc

Hosted by

Goffstown Main Street Program Inc

About this event

Pumpkin Regatta Vendor Payments (Nonprofit)

Prime Corner - both days
$198

Main Street/Commons vendor set up. Ensure that your booth is located on a corner! Limited availability.

Prime Corner - SAT only
$133

Saturday only. Main Street/Commons vendor set up. Ensure that your booth is located on a corner! Limited availability.

Prime Corner - SUN only
$133

Sunday only. Main Street/Commons vendor set up. Ensure that your booth is located on a corner! Limited availability.

Prime - both days
$150

Main Street/Commons vendor set up.

Prime - SAT only
$100

Saturday only. Main Street/Commons vendor set up.

Prime - SUN only
$100

Sunday only. Main Street/Commons vendor set up.

Intermediate - both days
$107

Church Street vendor set up.

Intermediate - SAT only
$71

Saturday only. Church Street vendor set up.

Intermediate - SUN only
$71

Sunday only. Church Street vendor set up.

Standard - SAT only
$50

Saturday only. Church Street vendor set up.

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