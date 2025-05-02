Lowell Chamber of Commerce Inc
Pumpkinfest community activity event sponsorship
Munchkin
$49
Warty Goblin
$50
Thank you certificate
Jack-o-lantern
$100
Thank you certificate & social media mention
Big Max
$150
Thank you certificate, social media mention, Logo on social media mentions & banner
Dill's Atlantic Giant
$200
Thank you certificate, social media mention, Logo on social media mentions, banner & print materials.
