Sioux Empire Pride Sports Association LLC
Pups Chips and Raffle Tickets
$1 for 1 chip or raffle ticket
$1
$1 to purchase a single raffle ticket or individual chip Can purchase mulitple chips/raffles
$1 to purchase a single raffle ticket or individual chip Can purchase mulitple chips/raffles
More details...
Add
$5 for 5 chip or raffle ticket
$5
$5 to purchase a 5 raffle ticket or 5 chip Can purchase mulitple chips/raffles
$5 to purchase a 5 raffle ticket or 5 chip Can purchase mulitple chips/raffles
More details...
Add
$10 for 10 chip or raffle ticket
$10
$10 to purchase a 10 raffle ticket or 10 chip Can purchase mulitple chips/raffles
$10 to purchase a 10 raffle ticket or 10 chip Can purchase mulitple chips/raffles
More details...
Add
$20 for 20 chip or raffle ticket
$20
$20 to purchase a 20 raffle ticket or 20 chip Can purchase mulitple chips/raffles
$20 to purchase a 20 raffle ticket or 20 chip Can purchase mulitple chips/raffles
More details...
Add
$50 for 50 chip or raffle ticket
$50
$50 to purchase a 50 raffle ticket or 50 chip Can purchase mulitple chips/raffles
$50 to purchase a 50 raffle ticket or 50 chip Can purchase mulitple chips/raffles
More details...
Add
Add a donation for Sioux Empire Pride Sports Association LLC
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue