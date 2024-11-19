Purchase meals, art classes, field trips, and more for our keiki!

Nutritious Meals for our Keiki! ($10 for 2 keiki) item
Nutritious Meals for our Keiki! ($10 for 2 keiki)
$10
Your pledge helps us feed our keiki healthy foods!
Nutritious Meals for our Keiki! ($25 for 5 keiki) item
Nutritious Meals for our Keiki! ($25 for 5 keiki)
$25
Art Classes for our Keiki! ($100 for 10 keiki) item
Art Classes for our Keiki! ($100 for 10 keiki)
$100
Help us continue our art programs!
Art Classes for our Keiki! ($50 for 5 keiki) item
Art Classes for our Keiki! ($50 for 5 keiki)
$50
Field Trips for our Keiki! ($75 for 6 keiki) item
Field Trips for our Keiki! ($75 for 6 keiki)
$75
Our keiki love their field trips with the Hāmākua Youth Center!
Field Trips for our Keiki! ($50 for 4 keiki) item
Field Trips for our Keiki! ($50 for 4 keiki)
$50
New 75" Monitor for Youth Center item
New 75" Monitor for Youth Center
$10
Contribute to our new monitor for inside the Hāmākua Youth Center!

