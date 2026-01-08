National Council Of Negro Women Inc

National Council Of Negro Women Inc

Purple and White Tee It Up Golf Tournament

Sweetwater Golf & Country Club 2600 Bolzano Dr

Apopka, FL 32712, USA

General Admission
$110

Please click "OTHER" to pay only $110

3 Mulligans
$25

Please click "OTHER" to pay only $25

Individual Patron
$225

Receive a Black Rose lapel pin
Please click "other" to bypass additional fees

Individual Patron
$200

Receive a Black Rose lapel pin
Please click "other" to bypass additional fees

Individual Patron
$175

Receive a Black Rose lapel pin
Please click "other" to bypass additional fees

Individual Patron
$150

Receive a Black Rose lapel pin
Please click "other" to bypass additional fees

Tee Hole Sponsor
$250

Sign with your business name/logo displayed on a tee box. Receive a black rose lapel pin
Please click "other" to bypass additional fees

Bethune Title Sponsor
$10,000

Contact [email protected] for an invoice.

v  12 player entries

v  Large banner with your business name/logo displayed in the golfer registration area

v  Thank you plaque

v  Company logo on our website/social media platforms

v  Business name announced during the event

v  Sign with your business name/logo displayed on a tee box & on the green

Height Patron Sponsor
$5,000

Contact [email protected] for an invoice.

v  8 player entries

v  Large banner with your business name/logo displayed at luncheon

v  Thank you plaque

v  Company logo on our website/social media platforms

v  Business name announced during the event

v  Sign with your business name/logo displayed on a tee box & on the green

Presidential Patron Sponsor
$2,500

Contact [email protected] for an invoice.

v  4 player entries

v  Banner with your business name/logo displayed at event

v  Thank you plaque

v  Company logo on our website/social media platforms

v  Business name announced during the event

v  Sign with your business name/logo displayed on a tee box & on the green

Purple Sponsor
$1,000

Contact [email protected] for an invoice.

v  2 player entries

v  Thank you plaque

v  Company logo on our website/social media platforms

v  Business name announced during the event

v  Sign with your business name/logo displayed on a tee box & on the green

Add a donation for National Council Of Negro Women Inc

$

