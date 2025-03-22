Little Miami Local School District Elementary Parent Teacher Org

Hosted by

Little Miami Local School District Elementary Parent Teacher Org
Sales closed

Purse 24/25

PURSE RAFFLE 5
$5
DB PURSE RAFFLE
General Admission
$45
1 set of 3 facecards.
20 Extra cards
$20
Final Round
$5
Single face card
chips
$1
chips
beverage
$2
beverage
Pizza
$3
Single slice
Split the Pot
$10
Single Arm
Split the Pot
$20
Double Arm

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!