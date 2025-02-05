Sales closed

Purses for a Purpose Silent Auction

Pick-up location

2201 Heritage Pkwy Suite 107, Mansfield, TX 76063, USA

Burch, please! item
Burch, please! item
Burch, please!
$70

Starting bid

Looking for other ways to leave with a new purse from Purses for a Purpose? This Tory Burch tote could be the perfect addition to your collection AND support JLA! Sounds like a great combination to us! Details: Fits a laptop up to 13" Outer shell: 100% recycled nylon; faux leather trim
Foodie Basket item
Foodie Basket item
Foodie Basket
$25

Starting bid

Looking to take your palate international? Then this is the basket for you. Filled with items from all over the world, the Foodie Basket is the perfect way to say bon appetit!
A Night at the Museum(s) item
A Night at the Museum(s)
$150

Starting bid

What is better than one museum? Three! This package includes a one-year membership to the Arlington Museum of Art and The Perot Musuem. Included are four tickets to the Fort Worth Museum of Science and History. Maybe Ben Stiller will be there too! Value - $355.00 Must redeem all three certificates by March 2026. See each certificate for specifics.
Wet & Wild item
Wet & Wild
$95

Starting bid

It will be a tough choice deciding between a day for 2 at Six Flags or a day for 2 at NRH20. Good news is with this basket, the only choice you have to make is which set of tickets you will use first! Tickets are good for all ages in the 2025 season. NRH20 certificates are good Monday-Thursday. See each certificate for additional details.
A Dream Come True item
A Dream Come True item
A Dream Come True
$750

Starting bid

Your dreams are coming true with this relaxing three-night stay in a beautiful, fully furnished 5-Bedroom house on Lake Limestone. You can fish right off the dock with walkout water and enjoy time with friends and family away from the hustle and bustle of the city. Cleaning fee of $200 to be paid when scheduling your date with your host. Certificate must be redeemed within one year.
Luxury on Loan item
Luxury on Loan
$350

Starting bid

Experience luxury for a weekend with a Mercedes-Benz at your command. Enjoy the thrill of driving a premium vehicle while turning heads, then return to your own car refreshed with a professional detailing service. It's the perfect blend of style, performance and indulgence - because you deserve the best. Certificate expires December 1, 2025.
Sundae Funday item
Sundae Funday item
Sundae Funday
$50

Starting bid

Put a little Funday in your Sundae with the ultimate basket of five skate passes to Arlington Skatium, $25 gift card to Five Guys Pizza, and an ice cream kit to make homemade ice cream! Just leave the 'splits' to the Sundae and not the skating! Arlington Skatium certificates expire on December 30, 2025.
In Your Spare Time... item
In Your Spare Time...
$85

Starting bid

In all your spare time, plan an afternoon of fun with your family or friends! This basket includes four tickets to the Mansfield Flix Brew House and four passes/game cards to Alley Cats. Between movies, bowling, and arcade games, surely no one will find a reason to say they're bored! Flixbrew House tickets expire on May 31, 2025
Sip Happens item
Sip Happens item
Sip Happens
$80

Starting bid

Sip happens when you are with friends! Enjoy this tasting from Messina Hof Grapevine for you and five friends! Then take your favorite wine and put in your beautiful decanter to enjoy! Certificate expires March 2026.
Water You Waiting For item
Water You Waiting For
$75

Starting bid

Don’t miss out on four tickets to Epic Waters Indoor Waterpark in Grand Prairie! Fun for all ages, this could be the perfect way to spend a day as a family! 'Water' you waiting for! Tickets expire on March 8, 2026, and cannot be used on holidays, Saturdays, special events, blackout dates or in the month of March.
Little Gym, Big Appetite item
Little Gym, Big Appetite
$95

Starting bid

Whether 5 days of summer camp or $100.00 off your kiddos next birthday party with The Little Gym drew you to this package, it is sure to work up an appetite for your little one! But don't let the adventures stop there. Also, enjoy dinner at Mister 01 Extraordinary Pizza where the experience is one of artistic ability and delicious pizza for all ages! *Basket includes 5 Day Camp Pass and $100 of Your Birthday Bash at The Little Gym, and a $85.00 gift card to Mister 01.
A Night with the Stars item
A Night with the Stars
$100

Starting bid

Get ready to cheer on the Dallas Stars at their April 8th hockey game against the Vancouver Canucks! These two tickets will put you deep in the action right behind the goal. Tonight, you will take home an autographed hockey puck from Jason Robertson.
Chill Out item
Chill Out item
Chill Out
$120

Starting bid

Stay chill and mosquito-free with this outdoor package! Enjoy your YETI cooler to keep your drinks ice-cold and a one-month service from Mosquito Shield to keep those pesky bugs at bay! Perfect for backyard gatherings!
Smile & Say Cheese! item
Smile & Say Cheese!
$450

Starting bid

Looking for the picture-perfect piece for your home? Take home this portrait package from Parkhill Portraits where you will receive a photography session experience in their luxury studio, a cinematic viewing of the images, and your photograph commissioned into a museum quality art piece for your home. Certificate expires June 8th, 2025.
A Toast to "Giselle" item
A Toast to "Giselle"
$95

Starting bid

Enjoy a drink at The Keg with a $25.00 gift certificate before an unforgettable performance of “Giselle” by the Texas Ballet Theater. Package includes four tickets to the May 2nd performance at 8:00 PM at Bass Hall. Must book tickets with Texas Ballet Theater by April 4, 2025.
Creativity is Fun! item
Creativity is Fun! item
Creativity is Fun!
$25

Starting bid

Let your child's creativity take over! This package includes a Saturday at Art Smart for one of their holiday crafting events. To keep their creativity flowing, new art supplies are included for projects at home. Saturday workshop dates are March 15, 2025, and April 12, 2025, from 1:00 PM - 3:30 PM.
Fore the Love of Golf item
Fore the Love of Golf
$150

Starting bid

FOREEEEE! You and three friends can take this package straight to the course for a round of golf at the Walnut Creek Country Club! And we will throw in a new set of golf balls and tees which is sure to be good luck. Valid Tuesday - Friday. Excludes Holidays.
Cowtown Threads item
Cowtown Threads item
Cowtown Threads item
Cowtown Threads
$35

Starting bid

Cowtown Threads offers unique, handcrafted outfits made from upcycled materials - each a one-of-a-kind! Leather fringe, need we say more? Harley-Davidson is a 3T. Metallica is 5T. Value - $94.00
Did Someone Say Kendra? item
Did Someone Say Kendra? item
Did Someone Say Kendra?
$40

Starting bid

Elevate your look with this stunning Kendra Scott jewelry set, featuring a necklace and matching earrings. Timeless yet trendy, these pieces add the perfect touch to your outfit!
Forging Hope item
Forging Hope item
Forging Hope item
Forging Hope
$90

Starting bid

Celebrate life’s special moments with the timeless elegance of this James Avery charm necklace. Expertly crafted with attention to detail, the beautifully designed charm hangs gracefully from a classic chain, creating a meaningful and stylish piece. Whether you’re beginning a new charm collection or adding to a cherished tradition, this necklace is a perfect way to keep your memories close to your heart. A symbol of love, faith, or personal milestones, it makes a thoughtful gift for yourself or someone special.
Pamper Perfection item
Pamper Perfection
$100

Starting bid

Threading, facial, and hair—oh my! Get ready to refresh your look and embrace the new season with this ultimate self-care package. Enjoy a $50 gift card to The Threading Studio in Southlake, a 90-minute rejuvenating facial at Spa Vie en Rose, and a professional haircut and style by Carey Shady. The Threading Studio certificate expires December 15, 2025.
Feel the Burn & Spring into Action! item
Feel the Burn & Spring into Action!
$85

Starting bid

Not sure which workout is right for you? This package lets you try Chica Power and DivaDance—both fun, high-energy ways to get your heart pumping! Plus, enjoy a $25 gift card to Juic’d, good for two 16 oz. juices of your choice, to refuel and keep the good vibes going! Value is $284.00. The certificate to DivaDance expire at the end of March 2025 and the Juic'd certificate is valid until December 31, 2025.
Sip + Play item
Sip + Play
$70

Starting bid

Grab your friends and get ready for the ultimate Saturday adventure! This package includes a tour and tasting for four at TX Whiskey, four free admissions to Cidercade, and a $40 gift certificate to Bishop Cidercade. Whether you’re savoring craft whiskey, enjoying unlimited arcade games, or connecting with friends, this experience is the perfect way to unwind and make memories. TX Whiskey tour and tasting expire on March 8, 2026.
On Wednesday, We Wear Pink! item
On Wednesday, We Wear Pink! item
On Wednesday, We Wear Pink!
$35

Starting bid

Add a pop of pink to your wardrobe with this stylish pink shacket and sparkling pink purse—the perfect combo to turn heads! Plus, enjoy a $50 gift card to Twisted Chicks to shop for even more trendy pieces that showcase your unique flair. Shacket is size small.
Biddle Beauty item
Biddle Beauty item
Biddle Beauty
$75

Starting bid

Elevate your space with the timeless elegance of Trish Biddle’s artwork. This stunning 30” x 30” print showcases her signature vibrant colors and graceful style, making it the perfect statement piece for any home or office. Celebrate the beauty of fine art and bring a touch of sophistication to your walls.
Classic Style & Vibrant Flair item
Classic Style & Vibrant Flair item
Classic Style & Vibrant Flair
$125

Starting bid

Make a bold statement with this stunning Collins of Texas red purse! Known for exceptional craftsmanship and timeless design, this collector’s item is more than just a handbag—it’s a piece of fashion history. With its vibrant color and exquisite detailing, it’s sure to turn heads wherever you go.
Timeless in Black item
Timeless in Black item
Timeless in Black
$225

Starting bid

Step out in sophisticated style with the Collins of Texas “Enid” handbag—a true classic that exudes elegance and charm. This stunning black handbag is the perfect statement piece, effortlessly complementing any outfit, from casual chic to evening glam. A timeless treasure with impeccable craftsmanship, this collector’s item is a must-have for any fashion enthusiast.
Dinner's Fixe(d) item
Dinner's Fixe(d)
$45

Starting bid

Indulge in a delicious Southern-inspired dining experience at Fixe Southern House with a gift certificate to savor their mouthwatering, elevated comfort food. From fried chicken to classic Southern sides, every dish is crafted with love and flavor! And tonight, as a thank you, we will provide you with a bottle of wine to enjoy as you reminisce on a great night at Purses!
Let's Chill item
Let's Chill item
Let's Chill
$20

Starting bid

Create the ultimate cozy morning with this perfect package! Enjoy a fresh bag of coffee, a soft and cozy blanket, and a charming mug that’s just waiting for your favorite brew. Plus, a $20 gift card to Flying Squirrel will add the perfect touch to your cozy experience! All you need is a great book or a Rom-Com movie to complete your relaxation.
Staycation Vacation item
Staycation Vacation
$90

Starting bid

Spend some time in Downtown Dallas with an overnight stay at the Magnolia Hotel! Perry's will be doing the cooking with a three-course meal for 2 with their Sunday Supper Pork Chop Dinner! Yum! Perry's Steakhouse certificates are good for the Sunday Supper only.
Splish, Splash! item
Splish, Splash! item
Splish, Splash!
$40

Starting bid

Take a moment for yourself and enjoy a relaxing bath with handmade soap and body butter. Indulge in the quiet with a new bath caddie to hold your book, candle, and glass of bubbly.
Dinner & A Show for the Kiddos! item
Dinner & A Show for the Kiddos!
$45

Starting bid

Is your child or grandchild in love with the theatre? Then this is the package for you! Enjoy $85.00 at Mister 01 Extraordinary Pizza and two tickets to Theatre Arlington's production of Goldie & The Three Bears. We know Goldie will say this package is "just right"! Show dates: March 28th & April 11th - 7:00 PM March 30th, April 6th, & April 13th - 2:00 PM April 2nd - 10:00 AM & 12:30 PM April 10th - 10:00 AM & 12:30 PM
Color, Create & Craft item
Color, Create & Craft item
Color, Create & Craft
$40

Starting bid

Unleash your creativity with two tickets to the Crayola Experience in Plano, a $25 Oriental Trading Company gift card for craft and party supplies, and a weave-your-own basket kit for hands-on fund. Perfect for artists of all ages. Certificates expire December 2025. See each certificate for additional details.
Simply Divune Date Night item
Simply Divune Date Night
$50

Starting bid

Looking to keep things simple for your date night? Start off with a special something with a $25 gift card to Anything Goes. Then enjoy two tickets to Theatre Arlington for the show "I'm Proud of You" and dinner at Simply Divune. Doesn't that sound simply divine! Show dates: August 8th - August 24th. Thursday, Friday, Saturday - 7:30 PM Sunday - 2:00 PM
Tween Dream item
Tween Dream item
Tween Dream item
Tween Dream
$40

Starting bid

Packed with fun and trendy accessories, Only Two Gifts has curated the perfect collection for your tween! From a Sour Patch stuffed animal and nail polish to Unicorn Snot, a stylish journal with new pens, a makeup bag, and even more exciting surprises, this box is sure to be a hit. Plus, they'll love showing off their new Texas sweatshirt!
Scent-sational Self Care item
Scent-sational Self Care item
Scent-sational Self Care item
Scent-sational Self Care
$40

Starting bid

Enjoy your relaxation time with your delicious soap and body butter and the wonderful smells from your new Scentsy warmer. It is sure to be scent-sational! 2 scents included: Blue Grotto and Squeeze the Day.
Relax and Un-Wine item
Relax and Un-Wine item
Relax and Un-Wine
$35

Starting bid

From wine to chocolate, this basket will give you a chance to catch your breath and un-wine. It includes Collo Biano (a white blend), ceramic cheese board, two stemless wine glasses, 3-piece shaker set, cocktail napkins, wine opener, and $15 Spec's gift card.
Irish I Had More Coffee item
Irish I Had More Coffee item
Irish I Had More Coffee
$40

Starting bid

Elevate your coffee game with this Dead Rabbit x Bushmills Irish Coffee Set! Complete with Bushmills whiskey, rich Colombian coffee, a French press, frother, and Irish coffee glasses, it’s everything you need for the perfect brew. Sip and savor your way to Irish coffee bliss in the comfort of home!
Off to the Races! item
Off to the Races! item
Off to the Races!
$30

Starting bid

Off to the Races! Using your $30 Rudy's gift card and sporting your new trucker hat, first stop to enjoy some delicious barbecue. An extra bottle of Rudy's amazing sauce is included. Four Lonestar tickets included.
Your Future is Crystal Clear item
Your Future is Crystal Clear
$800

Starting bid

Do you hear the Gulf Coast calling? Enjoy a week’s getaway in this lovely one-room cabin with two bathrooms. Sleeps 8. Full kitchen and utensils. Perfect escape for a family vacation or Girls’ Trip! Only .3 miles to Crystal Beach! Certificate expires December 2025.
The Great Outdoors item
The Great Outdoors item
The Great Outdoors
$95

Starting bid

Capture the beauty of the outdoors with a stunning high quality, aluminum print of Monumnet Valley and gear up for your next adventure with a $100.00 Scheel's gift card to stock up on top-quality outdoor and sporting goods. Perfect for nature lovers and explorers! Print donated by James Van Over.
Let Your Beauty Shine! item
Let Your Beauty Shine!
$90

Starting bid

This package is all about YOU and your self-care! First, your hair will be expertly cut and styled by Carey Shady. Then, your eyebrows will become fabulous after one trip to The Threading Studio in Southlake using your gift card. And finally, reward your skin with a Daily Skincare Program from Zo Skin Care. YOU deserve some pampering! The Threading Studio certificate expires December 15, 2025.
Cheers! item
Cheers! item
Cheers!
$50

Starting bid

Enjoy two bottles of delicious wine from the award-winning William Chris Winery in Fredericksburg - Syrah 2020 and Malbec 2019. Two stemless wine glasses are included. Cheers!
Smoked & Spurred item
Smoked & Spurred
$25

Starting bid

Enjoy the thrill of the track with four tickets to Lone Star Park! After the races, indulge in mouthwatering barbecue with a $30 Rudy's gift card and take home two bottles of Rudy's signature sauce to savor the flavor.
Cheers, again! item
Cheers, again! item
Cheers, again!
$50

Starting bid

Need wine for a special occasion? We have it! William Chris Mourvedre and AB Astrus Cabernet Franc can fill your needs!
Essentially Yours item
Essentially Yours item
Essentially Yours
$60

Starting bid

Unleash your inner diva with a workout class at DivaDance, then refresh in style with a travel case filled with essentials—makeup brushes, hair clips, earrings, a plush spa headband, and luxe soaps (bar & bottled). The perfect mix of fitness and self-care so you can feel good about working out! The certificate to DivaDance expires at the end of March 2025.
For Your Leading Man item
For Your Leading Man item
For Your Leading Man
$35

Starting bid

A basket for the senses! The smells of pine, smoke and more are well represented in the bar soap, pump hand soap, deodorant, and room spray. Italian milk chocolate wafers will definitely please the taste buds. The large ice cube mold will keep any adult beverage chilled and undiluted for his expensive whiskey!
Relax! item
Relax! item
Relax!
$20

Starting bid

Desperate for a little "me" time? We've got what you need. Uncork the rose and light your candle, as the shower steamer lets off subtle fragrances. Then enjoy a glass of rose and white chocolate truffles, as you relax from a soothing shower. Warm fuzzy socks will be waiting.
Indulge in Trader Joe’s item
Indulge in Trader Joe’s
$30

Starting bid

Indulge in a taste of Trader Joe’s with this deliciously curated basket filled with gourmet snacks and pantry favorites! From crunchy peanut butter pretzels and savory soups to perfectly paired wine and crispy chips, this basket has everything you need for a cozy night in or a fun gathering. Treat yourself or share the joy of these handpicked goodies from everyone’s favorite neighborhood market!
Triple the Flavor! item
Triple the Flavor!
$30

Starting bid

Triple the flavor with this 3-Pot Crock Pot—perfect for entertaining, meal prepping, or keeping dishes warm at gatherings. Paired with a cookbook full of delicious recipes, you will be set with options for your next meal or party. A must-have for any home chef who loves variety and hosting! Each pot is 1.5-quart capacity.
Defying Gravity? item
Defying Gravity?
$150

Starting bid

Gather your crew for an unforgettable 90-Minute Private Bungee Experience at Bungee One in Arlington! This high-energy class is designed for you and up to 9 friends, combining fitness and fun as you bounce, fly, and defy gravity. A perfect way to celebrate, bond, and break a sweat in the most exciting way! Certificate must be used within 6 months. Private events are hosted on Fridays or Saturdays after 1:30 PM.
Salon Style item
Salon Style
$70

Starting bid

Pamper your locks with this Ultimate Hair Care Basket, featuring Amika’s Kure Bond Repair Shampoo & Conditioner, Dry Shampoo, and Hair Mask — designed to strengthen, hydrate, and revive your hair. Plus, enjoy three luxury products from top brands to complete your routine. The perfect set for silky, healthy, and salon-worthy hair!
Surprise! item
Surprise!
$50

Starting bid

Like surprises? How does a monthly bottle of mystery wine selected by the wine experts of Spec’s sound? Awesome, right? Then bid on this 3-month membership to the Spec’s Wine of the Month Club - Enthusiast Tier! We’ve gone ahead and added something salty to enjoy with your relaxing glass of vino! Must redeem by July 1, 2025.
Let's Get Away from It All item
Let's Get Away from It All
$200

Starting bid

Enjoy a one-night stay in an overnight room at The Sanford House with champagne and strawberries in the room upon check-in. You will also receive a $75 voucher to apply to your dinner at Restaurant506. The team will help you up the romance factor with our “Try a Little Tenderness” package of rose petals, tea light candles, and bath salts set up in the room. Who's ready to get away from it all?
Sweet Dreams! item
Sweet Dreams!
$20

Starting bid

Pamper yourself with superior quality, exceptionally soft feel, wrinkle free sheets. This beautiful Queen set includes flat and fitted sheets with deep pockets and four pillowcases. Sweet dreams!
Take me out to the Ballgame! item
Take me out to the Ballgame!
$100

Starting bid

Step up to the plate and take home a piece of baseball history with this autographed baseball signed by Hall of Fame catcher Ivan “Pudge” Rodríguez. A 14-time All-Star, 13-time Gold Glove winner, and World Series Champion, Pudge is one of the greatest catchers to ever play the game. Whether you’re a lifelong fan or a collector of sports memorabilia, this signed baseball is a must-have for any baseball enthusiast.
Sip & Slumber item
Sip & Slumber
$70

Starting bid

Indulge in the perfect combination of luxury and relaxation with this “Sip & Slumber” basket, featuring a sumptuously soft king-size sheet set and a bottle of Burning Daylight Estates Capella Red Blend—a silver medal winner at the San Francisco International Wine Competition. This basket is perfect for unwinding after a long day or elevating your bedtime routine, ensuring restful sleep and a refined sip of award-winning wine.
Honey-Do item
Honey-Do
$200

Starting bid

Does your ”honey-do” list need a jump start? Circle-E to the rescue! Journeyman-level electricians, plumbers, HVAC or handyman technicians will provide 4-hours of service at your home or business. Only one trade per offer. You provide any materials needed. Then, sit back and cross that project off your list! Expires 12/31/2025.
Link & Drinks item
Link & Drinks
$35

Starting bid

Enjoy two tickets to the Charles Schwab Challenge at Colonial Country Club and a $25 gift card to use at any of the Landry’s restaurants! Tickets are good for one day only between May 21 - May 25.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!