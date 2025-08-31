Purva Single Day Durga Puja 2025

Millstone River School

Plainsboro, New Jersey

Family (2 adults and 2 children) - Saturday
$95
Durga Puja celebration (Saturday Garba included)
Ticket includes:
– Saturday Puja (October 4th, 2025)
– Puja Time: 11 AM to 4 PM (includes Lunch/Prasad)
– Dinner: 4 - 6 PM

-Garba 8-11PM

Family (2 adults and 2 children) - Sunday
$95

Durga Puja celebration (Sunday)
Ticket includes:
– Sunday Puja (October 5th, 2025)
– Puja Time: 11 AM to 4 PM (includes Lunch/Prasad)
– Dinner: 4 - 6 PM

Couple (2 adults) - Saturday
$90
Durga Puja celebration (Saturday Garba included)
Ticket includes:
– Single day Puja (October 4th, 2025)
– Puja Time: 11 AM to 4 PM (includes Lunch/Prasad)
– Dinner: 4 - 6 PM

-Garba: 8-11 PM

Couple (2 adults) - Sunday
$90

Durga Puja celebration (Sunday)
Ticket includes:
– Single day Puja (October 5th, 2025)
– Puja Time: 11 AM to 4 PM (includes lunch/prasad,sindoor khela, bisarjan, cultural event)
– Dinner: 4 - 6 PM

Individual (Durga Puja- Saturday)
$51

Durga Puja celebration (Saturday Garba included)
Ticket includes:
– Single day Puja (October 4th, 2025)
– Puja Time: 11 AM to 4 PM (includes Lunch/Prasad)
– Dinner: 4 - 6 PM

-Garba: 8-11 PM

Individual (Durga Puja- Sunday)
$51

Durga Puja celebration (Sunday )
Ticket includes:
– Both days Puja (October October 5th, 2025)
– Puja Time: 11 AM to 4 PM (includes Lunch, Sindoor khela, dhaak, cultural event)
– Dinner: 4 - 6 PM

