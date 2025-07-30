湾女「Pussy Punch-猫拳混合麦」第二期演员票

请尊重我们的平台，遵守以下规则（如有违反将影响你参与未来的湾女活动） a. 在舞台上请不要打广告 b. 每位演员有5分钟表演时间，计时员提醒后请及时下台 c. 演员报名后请到discord报到（详情见报名确认邮件）。报名后如无法参加请提前告知，无故放鸽子会影响今后报名资格