Putts for Paws

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1 box tee sign
1 team (4 golfers)
EVENT SIGNAGE RECOGNITION |1 TEE BOX SIGN | 1 TEAM (4 GOLFERS)|
SOCIAL MEDIA RECOGNITION
EVENT SIGNAGE RECOGNITION |1 TEE BOX SIGN |1 TEAM (4 GOLFERS) |
SOCIAL MEDIA RECOGNITION | 4 MULLIGANS
EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 1 TEE BOX SIGN |1 TEAM (4 GOLFERS) |1
HOLE SIGN I SOCIAL MEDIA RECOGNITION | 4 MULLIGANS
EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 1 TEE BOX SIGN | 1 TEAM (4 GOLFERS)|1
HOLE SIGN I SOCIAL MEDIA RECOGNITION | 4 MULLIGANS
EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 4 TEE BOX SIGNS | 2 TEAMS (8 GOLFERS)
| SOCIAL MEDIA RECOGNITION | 4 MULLIGANS
EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 4 TEE BOX SIGNS | SOCIAL MEDIA
RECOGNITION | MEDIA RECOGNITION AT THE EVENT
PREMIER NAMING PARTNER | EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 8 TEE BOX SIGNS I TWO (2) TEAMS / EIGHT (8) GOLFERS | SOCIAL MEDIA RECOGNITION | MEDIA RECOGNITION AT THE EVENT | EIGHT (8) MULLIGANS | EXCLUSIVE TITLE PLACEMENT AND HIGHEST VISIBILITY THROUGHOUT THE TOURNAMENT.
1 Tee box sign
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