Humane Society of Odessa

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Humane Society of Odessa

About this event

Putts for Paws

7500 N Grandview Ave

Odessa, TX 79765, USA

Fairway friend partner
$300

1 box tee sign

Bronze leash partner
$750

1 team (4 golfers)

Silver collar partner
$1,000

EVENT SIGNAGE RECOGNITION |1 TEE BOX SIGN | 1 TEAM (4 GOLFERS)|

SOCIAL MEDIA RECOGNITION

Gold paw partner
$2,500

EVENT SIGNAGE RECOGNITION |1 TEE BOX SIGN |1 TEAM (4 GOLFERS) |

SOCIAL MEDIA RECOGNITION | 4 MULLIGANS

Clubhouse celebration partner
$3,000

EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 1 TEE BOX SIGN |1 TEAM (4 GOLFERS) |1

HOLE SIGN I SOCIAL MEDIA RECOGNITION | 4 MULLIGANS

Hospitality and refreshments partner
$3,000

EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 1 TEE BOX SIGN | 1 TEAM (4 GOLFERS)|1

HOLE SIGN I SOCIAL MEDIA RECOGNITION | 4 MULLIGANS

Platinum paw partner
$5,000

EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 4 TEE BOX SIGNS | 2 TEAMS (8 GOLFERS)

| SOCIAL MEDIA RECOGNITION | 4 MULLIGANS

Legacy underwriting sponsor
$10,000

EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 4 TEE BOX SIGNS | SOCIAL MEDIA

RECOGNITION | MEDIA RECOGNITION AT THE EVENT

Founders title partner
$15,000

PREMIER NAMING PARTNER | EVENT SIGNAGE RECOGNITION | 8 TEE BOX SIGNS I TWO (2) TEAMS / EIGHT (8) GOLFERS | SOCIAL MEDIA RECOGNITION | MEDIA RECOGNITION AT THE EVENT | EIGHT (8) MULLIGANS | EXCLUSIVE TITLE PLACEMENT AND HIGHEST VISIBILITY THROUGHOUT THE TOURNAMENT.

Tee marker partner
$150

1 Tee box sign

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