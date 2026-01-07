Q2-Greater DFW Chapter Meeting

Hosted by
About this event
Option #1: Original Chicken Sandwich Meal
(Chicken Sandwich, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)
Option #2: Spicy Chicken Sandwich Meal
(Spicy Chicken Sandwich, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)
Option #3: Chick fila Cool Wrap Meal
(Cool Wrap, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)
Option #4: Southwest Veggie Wrap Meal
(Southwest Veggie Wrap, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)
Non Member Attendee
Option #1: Original Chicken Sandwich Meal
(Chicken Sandwich, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)
Non Member Attendee
Option #2: Spicy Chicken Sandwich Meal
(Spicy Chicken Sandwich, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)
Non Member Attendee
Option #3: Chick fila Cool Wrap Meal
(Cool Wrap, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)
Non Member Attendee
Option #4: Southwest Veggie Wrap Meal
(Southwest Veggie Wrap, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)
Member Attendee
NO MEAL OPTION
Non Member Attendee
NO MEAL OPTION
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!