NCMS-Greater DFW Chapter

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NCMS-Greater DFW Chapter

About this event

Q2-Greater DFW Chapter Meeting

3255 Bell Flight Blvd

Fort Worth, TX 76118, USA

Ticket #1
$25

Option #1: Original Chicken Sandwich Meal

(Chicken Sandwich, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)

Ticket #2
$25

Option #2: Spicy Chicken Sandwich Meal

(Spicy Chicken Sandwich, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)

Ticket #3
$25

Option #3: Chick fila Cool Wrap Meal

(Cool Wrap, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)

Ticket #4
$25

Option #4: Southwest Veggie Wrap Meal

(Southwest Veggie Wrap, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)

Ticket #5
$35

Non Member Attendee

Option #1: Original Chicken Sandwich Meal

(Chicken Sandwich, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)

Ticket #6
$35

Non Member Attendee

Option #2: Spicy Chicken Sandwich Meal

(Spicy Chicken Sandwich, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)

Ticket #7
$35

Non Member Attendee

Option #3: Chick fila Cool Wrap Meal

(Cool Wrap, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)

Ticket #8
$35

Non Member Attendee

Option #4: Southwest Veggie Wrap Meal

(Southwest Veggie Wrap, Cookie, Waffle Potato Chips, Fruit Cup, Bottled Water)

Ticket #9
$10

Member Attendee

NO MEAL OPTION

Ticket #10
$20

Non Member Attendee

NO MEAL OPTION

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