Quaker Valley Youth Football & Cheer
Quaker Valley Youth Football & Cheer’s Annual “Night at the Races”
412 Mulberry St
Coraopolis, PA 15108
General Admission
$30
Includes Admission, Horse, Dinner/Dessert & Beer/Wine
General Admission (Table of 6 + Appetizer Tray)
$200
Includes Admission for 6 at a Reserved Table with an appetizer tray, 6 Horses, Dinner/Dessert & Beer/Wine
Race Sponsor
$50
Sponsor a Race - Sponsor's Name to be announced at the event during assigned race
