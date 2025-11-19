Quaker Valley Youth Football & Cheer

Quaker Valley Youth Football & Cheer's Annual "Night at the Races"

412 Mulberry St

Coraopolis, PA 15108

General Admission
$30

Includes Admission, Horse, Dinner/Dessert & Beer/Wine

VIP Admission (Table of 6 / Champagne / Early Access )
$225
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes VIP Admission for 6 at a Reserved Table with Champagne & Early Access at 5pm, 6 Horses, Dinner/Dessert & Beer/Wine

Race Sponsor
$50

Sponsor a Race - Sponsor's Name to be announced at the event during assigned race

Winner's Circle Centerpieces Sponsor
$500
Sponsor's Name to be announced at the event during assigned race

Includes:

  • Logo on centerpiece signage for all tables
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

• Logo on centerpiece signage for all tables
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

Victory Toast Champagne Sponsor
$450
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes:

  • Logo on Champagne Bottles for VIP Tables
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

• Logo on Champagne Bottles for VIP Tables
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

Triple Crown Photo Booth Sponsor
$400
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes:

  • Logo displayed on photo booth signage
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

• Logo displayed on photo booth signage
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

Banker Table Sponsor
$300
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes:

  • Logo displayed at Banker Table
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

• Logo displayed at Banker Table
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

"Finish Line Favorites" Dessert Table Sponsor
$300
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes:

  • Logo displayed at dessert station
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

• Logo displayed at dessert station
  • Logo on event website
  • Logo in printed event program
  • Recognition during event announcements

Add a donation for Quaker Valley Youth Football & Cheer

$

