Queen City Ivy & Pearls Foundation

Hosted by

Queen City Ivy & Pearls Foundation

About this raffle

Queen City Ivy & Pearls Foundation's Annual Raffle 2026

One chance of winning
$5

(1) raffle ticket.

Be sure to enter your ticket seller's name. If no ticket seller enter QCIPF.

Your raffle ticket will be emailed to you.

3 chances of winning
$15
This includes 3 tickets

(3) raffle tickets.

Be sure to enter your ticket seller's name. If no ticket seller enter QCIPF.

Your raffle ticket will be emailed to you.

5 chances of winning
$25
This includes 5 tickets

(5) raffle tickets.

Be sure to enter your ticket seller's name. If no ticket seller enter QCIPF.

Your raffle ticket will be emailed to you.

10 chances of winning
$50
This includes 10 tickets

(10) raffle tickets.

Be sure to enter your ticket seller's name. If no ticket seller enter QCIPF.

Your raffle ticket will be emailed to you.

Add a donation for Queen City Ivy & Pearls Foundation

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