Queen City Ivy & Pearls Foundation's Annual Raffle 2026

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About this raffle
(1) raffle ticket.
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(3) raffle tickets.
Be sure to enter your ticket seller's name. If no ticket seller enter QCIPF.
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(5) raffle tickets.
Be sure to enter your ticket seller's name. If no ticket seller enter QCIPF.
Your raffle ticket will be emailed to you.
(10) raffle tickets.
Be sure to enter your ticket seller's name. If no ticket seller enter QCIPF.
Your raffle ticket will be emailed to you.
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