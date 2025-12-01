Queen City Racing Sponsorships

Copper Tier
$490

No expiration

Included:

·  Name/Logo on Car - XSmall

·  Team Photo

·  Coasters

·  Thank You letter

Aluminum Tier
$990

No expiration

Included:

·  Name/Logo on Car - Small

·  5 T-Shirts

·  3D Printed Merchandise

·  Includes Previous Tier Benefits

Titanium Tier
$4,990

No expiration

Included:

·  Name/Logo on Car - Medium

·  5 Hoodies

·  Event Tickets

·  Includes Previous Tier Benefits

Carbon Tier
$7,000

No expiration

Included:

·  Name/Logo on Car - Large + Priority Placement

·  Plaque

·  Signed Helmet

·  Includes Previous Tier Benefits


TOP BIDDER EXCLUSIVES:

·  Logo on Racing Suit

·  Your Own Racing Suit

·  Car Naming Rights

·  Track Day in QCR's Car

