Queen City Racing Sponsorships

No expiration
Included:
· Name/Logo on Car - XSmall
· Team Photo
· Coasters
· Thank You letter
No expiration
Included:
· Name/Logo on Car - Small
· 5 T-Shirts
· 3D Printed Merchandise
· Includes Previous Tier Benefits
No expiration
Included:
· Name/Logo on Car - Medium
· 5 Hoodies
· Event Tickets
· Includes Previous Tier Benefits
No expiration
Included:
· Name/Logo on Car - Large + Priority Placement
· Plaque
· Signed Helmet
· Includes Previous Tier Benefits
TOP BIDDER EXCLUSIVES:
· Logo on Racing Suit
· Your Own Racing Suit
· Car Naming Rights
· Track Day in QCR's Car
$
