Qurban/Udhiyah 2026

About this shop
🐑 Sheep in Uganda Feeds 9-10 families Fresh halal sacrifice Professional distribution Full Sunnah adherence
🐑 Sheep in Lebanon Feeds 9-10 families Fresh halal sacrifice Professional distribution Full Sunnah adherence
🐄 Cow in Uganda Feeds 70-80 families Village-wide impact Maximum reward
🐄 Cow in Lebanon
Feeds 70-80 families Village-wide impact Maximum reward in Lebanon
🐄 Cow in Lebanon
Feeds 70-80 families Village-wide impact Maximum reward in Lebanon
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