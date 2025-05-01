American Aid DBA (A A Relief)

Offered by

American Aid DBA (A A Relief)

About this shop

Qurban/Udhiyah 2026

Sheep - Uganda item
Sheep - Uganda
$135

🐑 Sheep in Uganda Feeds 9-10 families Fresh halal sacrifice Professional distribution Full Sunnah adherence

0
Sheep - Lebanon item
Sheep - Lebanon
$350

🐑 Sheep in Lebanon Feeds 9-10 families Fresh halal sacrifice Professional distribution Full Sunnah adherence

0
Sheep - Egypt item
Sheep - Egypt
$495
🐑 Sheep in Egypt Feeds 15-20 families. Fresh halal sacrifice. Professional distribution. Full Sunnah adherence
0
Sheep - USA item
Sheep - USA
$450
🐑 Sheep in United States Feeds 10-12 local refugee/immigrant families Fresh halal sacrifice Professional distribution in DMV area Full Sunnah adherence Local US-based processing
0
Share of Cow - Uganda item
Share of Cow - Uganda
$85
🐄 Cow in Uganda 1/7 portion Feeds 5-6 families Complete Islamic guidelines Community distribution
0
Cow - Uganda item
Cow - Uganda
$600

🐄 Cow in Uganda Feeds 70-80 families Village-wide impact Maximum reward

0
Share of Cow - Egypt item
Share of Cow - Egypt
$325
🐄 Cow in Egypt 1/7 portion Feeds 10-12 families Complete Islamic guidelines Community distribution
0
Cow - Egypt item
Cow - Egypt
$2,100
🐄 Cow in Egypt Feeds 70-80 families Village-wide impact Maximum reward
0
Cow - Lebanon item
Cow - Lebanon
$2,200

🐄 Cow in Lebanon

Feeds 70-80 families Village-wide impact Maximum reward in Lebanon

0
Share Cow - Lebanon item
Share Cow - Lebanon
$325

🐄 Cow in Lebanon

Feeds 70-80 families Village-wide impact Maximum reward in Lebanon

0
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