Raffle 2025 BFBV

Dixxon Basket XL & L flannel shirts, 6pk no show socks, Red Dixxon Hat, 1 Black Tumbler (value $180)
Samsung Bespoke Cordless Vacuum (value $950)
4 Tix Lava Island, 4 Tix Golf N Stuff, 2 Tix for The Loft, 4 Tix Roadhouse Cinemas (value $205)
Signed UofA Football, OGIO Messenger bag, Calaway Strata Golf Bag and $50 GC to El Be Goods (value $485)
Anthony's Cigar Emporium basket with lighter, ashtray, sign, cigars, Oliva hat, $50 GC The Nugget (value $150)
A Peek Within GC for a 90min acupuncture session, skin firming face cream, body powder, body butter, beard balm, face oil spray, gua sha & massage stone (value $250)
4 Tix ASU Sun Devil FB Game, 4 Tix to Phoenix Rising Soccer, GC for Shutterfly Photobook, $100 GC to Costco (value $300)
Roadrunner Hockey Basket + RR hat, Wooden Tooth Records $50 GC, Frost Gelato $25 GC (value $325)
$100 GC to Kilo Shop +Trucker Hat Tucson, 4 Tix for Peter Piper Pizza, 2 Tix Lucky Strike/Bowlero Bowling (value $220)
The Gadabout $150 GC + tote towards any service or purchase, Frost Gelato $25 GC (value $175)
Piece by Piece Wear $100 GC, Studio Tucson $75 GC, True Me Color Analysis (value $375)
JW Marriott Starr Pass 1-night, 4 Tix at The Club Starr Pass Golf (value $1,130)
Jim Click Certificate for Condo in the White Mountains [2-nights], Shutterfly 8x8 Photo Book GC (value $1,025)
2 Tix Gretchen Wilson Concert at Desert Diamond Casino and $50 GC for Dante's Fire (value $170)
Barrio Brewery Bucket, 2qty beer glasses, 32 oz. growler, sign, koozies, $25 GC to Putney's (value $175)
$60 GC for Black Bear Diner, 2 Tix to The Gaslight Theatre, Frost Gelato $25 GC (value $150)
4 Tix Tucson Botanical Gardens, Sole Provisions $50 GC, 2 $10 GC to Scented Leaf Tea House + tumbler, 2 Tix to AZ Theatre Co. (value $265)
4 Tix to The Loft Cinemas, Portillo's $25 GC +swag, $50 GC Wooden Nickel Tavern, Frost Gelato $25 GC, Lunch for 2 at Eegee's (value $165)
2 Tix to Tohono Chul, $25 GC to Costco, Beyond Bread $15 GC, Holy Focaccia $25 GC, Al Gusto Coffee $50 GC, Ren Coffee $15 GC (value $130)
2 Tix to Tohono Chul, 2 Tix to Old Tucson Studios, SKINOLOGY 1hr. facial, Frost Gelato $25 GC (value $190)
BJ Ojulari Signed AZ Cardinals Football, 2 Tix to Biosphere_2, TOP GOLF $50 gift cert. + 2 $15 GC (value $235)
