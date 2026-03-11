Santa Ana Pony Baseball Inc

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Raffle Tickets

TBall Red Sox- Castillo
$1,225

9 PLAYERS

FUNDRAISER- 9
TOTAL= $1,225

TBall Dodgers- Jonathan Saldana Ramirez
$1,400

10 PLAYERS

FUNDRAISER- 10
TOTAL= $1400

TBall Blue Jays- Nestor Linares
$1,325

9 PLAYERS

FUNDRAISER- 9
TOTAL= $1325

TBall Yankees- Monique Gonzalez
$1,050

8 PLAYERS

FUNDRAISER- 8
TOTAL= $1050

TBall Angels- Christina Penaloza
$1,325

9 PLAYERS

FUNDRAISER- 9
TOTAL= $1325

TBall As- Rodolfo Barrera
$1,425

9 PLAYERS

FUNDRAISER- 9

plus 20 extra ticket


TOTAL= $1425

TBall Phillies- Octavio Lopez
$1,250

9 PLAYERS

FUNDRAISER- 9


TOTAL= $1250

Shetland Daisy Dodgers- Daniel Hernandez
$1,625

13 PLAYERS

FUNDRAISER- 13


TOTAL= $1625


Shetland Dodgers- Eli Cruz
$1,890

13 PLAYERS

FUNDRAISER- 13 plus 53 tickets
TOTAL= $1890

Shetland Yankees- Daniel Lopez
$1,500

12 PLAYERS

FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1,500

Shetland Blue Jays- Eddie Gomez
$1,625

13 PLAYERS

FUNDRAISER- 13


TOTAL= $1625

Shetland Angels- Carlos Soto
$1,500

12 PLAYERS

FUNDRAISER- 12


TOTAL= $1500

MP Angels- Armando Ramirez
$1,500

12 PLAYERS

FUNDRAISER-12


TOTAL= $1500

MP Dodgers- Manny Vega
$1,625

13 PLAYERS

FUNDRAISER- 13
TOTAL= $1625

MP Phillies- Ramrio Garcia
$1,625

13 PLAYERS

FUNDRAISER- 13
TOTAL= $1625

KP Angels- Hugo Pompa
$1,500

12 PLAYERS

FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

KP Phillies- Jose Penaloza
$1,375

11 PLAYERS

FUNDRAISER- 11
TOTAL= $1375

Mustang Red Sox- Santiago Sanchez
$1,500

12 PLAYERS

FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

Mustang Dodgers- Ramiro Garcia
$1,500

12 PLAYERS

FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

Mustang Blue Jays- Joe Ramirez
$1,375

11 PLAYERS

FUNDRAISER- 11
TOTAL= $1375

Bronco Blue Jays- Aldo Saldana
$1,625

10 PLAYERS

FUNDRAISER- 10

plus extra 75 tickets
TOTAL= $1625

Bronco Phillies- Saul Armenta
$1,375

11 PLAYERS

FUNDRAISER- 11
TOTAL= $1375

Bronco Yankees- Joe Perez
$1,125

9 PLAYERS

FUNDRAISER- 9
TOTAL= $1125

Pony Phillies- Andy Torres
$1,375

11 players


FUNDRAISER- 11
TOTAL= $1375

Pony Red Sox- Jose Huerta
$1,500

12 players


FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

8u Storm
$1,500

12 players


FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

9u Storm
$1,500

12 players


FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

10u Storm
$1,500

12 players


FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

11u Storm
$1,500

12 players


FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

12u Storm
$1,500

12 players


FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

13u Black Storm
$1,500

12 players


FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500

13u Red Storm
$1,625

13 players


FUNDRAISER- 13
TOTAL= $1625

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