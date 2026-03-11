Raffle Tickets

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9 PLAYERS
FUNDRAISER- 9
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9 PLAYERS
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plus 20 extra ticket
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FUNDRAISER- 9
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13 PLAYERS
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13 PLAYERS
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13 PLAYERS
FUNDRAISER- 13
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FUNDRAISER- 12
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12 PLAYERS
FUNDRAISER-12
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13 PLAYERS
FUNDRAISER- 13
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FUNDRAISER- 13
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FUNDRAISER- 12
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11 PLAYERS
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12 PLAYERS
FUNDRAISER- 12
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12 PLAYERS
FUNDRAISER- 12
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11 PLAYERS
FUNDRAISER- 11
TOTAL= $1375
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FUNDRAISER- 10
plus extra 75 tickets
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11 PLAYERS
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9 PLAYERS
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11 players
FUNDRAISER- 11
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12 players
FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500
12 players
FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500
12 players
FUNDRAISER- 12
TOTAL= $1500
12 players
FUNDRAISER- 12
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