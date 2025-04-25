eventClosed

Raise Right, Teach Bright Fundraiser

$

$10 Walmart Gift Card item
$10 Walmart Gift Card
$10
Perfect for purchasing basic classroom essentials like pencils, folders, or tissues. A small gift with a big impact!
$25 Walmart Gift Card item
$25 Walmart Gift Card
$25
Helps teachers stock up on a wider variety of supplies such as markers, notebooks, or cleaning wipes to keep the classroom running smoothly.
$50 Walmart Gift Card item
$50 Walmart Gift Card
$50
Great for replenishing larger or bulk supplies like craft materials, classroom snacks, or organizational bins.
$100 Walmart Gift Card item
$100 Walmart Gift Card
$100
Allows teachers to make significant classroom purchases—like storage solutions, learning tools, or seasonal materials to enhance their students' experience.
$10 Amazon Gift Card item
$10 Amazon Gift Card
$10
Great for small classroom needs like dry-erase markers, stickers, or student incentives—quick, easy, and appreciated!
$25 Amazon Gift Card item
$25 Amazon Gift Card
$25
Allows teachers to order a range of supplies such as books, folders, or classroom decorations delivered right to their door.
$50 Amazon Gift Card item
$50 Amazon Gift Card
$50
Helps cover bulk items or specialty supplies like educational games, storage containers, or classroom organization tools.
$100 Amazon Gift Card item
$100 Amazon Gift Card
$100
Supports larger purchases for the classroom such as sets of books, teaching resources, or learning manipulatives that benefit all students.
$10 Target Gift Card item
$10 Target Gift Card
$10
Perfect for picking up classroom basics like glue sticks, crayons, or tissues—small items that are always in demand.
$25 Target Gift Card item
$25 Target Gift Card
$25
Allows teachers to stock up on everyday essentials such as notebooks, cleaning supplies, or seasonal classroom items.
$50 Target Gift Card item
$50 Target Gift Card
$50
Great for purchasing a wider variety of classroom tools like storage bins, art supplies, or learning games to enhance the learning space.
$100 Target Gift Card item
$100 Target Gift Card
$100
Supports more substantial classroom purchases, including décor, bulk supplies, or additional educational resources to benefit all students.
$10 Staples Gift Card item
$10 Staples Gift Card
$10
Ideal for small but important supplies like pens, sticky notes, or dry-erase markers—everyday essentials that keep the classroom running smoothly.
$25 Staples Gift Card item
$25 Staples Gift Card
$25
Helps teachers purchase items like paper, folders, or basic office supplies to stay organized and ready for instruction.
$50 Staples Gift Card item
$50 Staples Gift Card
$50
Great for restocking higher-use supplies such as printer ink, binders, or classroom planners that support daily teaching needs.
$100 Staples Gift Card item
$100 Staples Gift Card
$100
Perfect for larger classroom investments—such as storage solutions, teaching tools, or bulk materials to support group activities and learning centers.

