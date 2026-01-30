Raise the Stakes for WCCH Casino Night 2026

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About this event
Enjoy the full program with access to all activities.
Table reserved for the night
Event tickets: 8
Complimentary $500 chips: 16 (2 per ticket)
Drink tickets: 8 (1 per ticket)
Full page ad
Logo on website
Logo on signs/posters/flyers
Recognition in press releases, website, and social media
Event tickets: 6
Complimentary $500 chips: 12 (2 per ticket)
Drink tickets: 6 (1 per ticket)
Full page ad
Logo on website
Logo on signs/posters/flyers
Recognition in press releases, website, and social media
Event tickets: 4
Complimentary $500 chips: 4 (1 per ticket)
Drink tickets: 4 (1 per ticket)
1/2-page ad
Logo on website
Logo on signs/posters/flyers
Recognition in press releases, website, and social media
Event tickets: 2
Complimentary $500 chips: 2 (1 per ticket)
1/4-page ad
Logo on signs/posters/flyers
Recognition in press releases, website, and social media
1/4-page ad
Logo on signs/posters/flyers
Recognition in press releases, website, and social media
2.75 x 4.25 inches
Please send a high-resolution version of your ad (JPG or PDF) to [email protected]
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