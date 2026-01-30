Webster Comfort Care Home

Hosted by

Webster Comfort Care Home

About this event

Raise the Stakes for WCCH Casino Night 2026

440 Salt Rd

Webster, NY 14580, USA

General Admission
$75

Enjoy the full program with access to all activities.

Blackjack Table Sponsorship
$2,500

Table reserved for the night

Event tickets: 8

Complimentary $500 chips: 16 (2 per ticket)

Drink tickets: 8 (1 per ticket)

Full page ad

Logo on website

Logo on signs/posters/flyers

Recognition in press releases, website, and social media

High Roller Sponsorship
$1,500

Event tickets: 6

Complimentary $500 chips: 12 (2 per ticket)

Drink tickets: 6 (1 per ticket)

Full page ad

Logo on website

Logo on signs/posters/flyers

Recognition in press releases, website, and social media

Royal Flush Sponsorship
$1,000

Event tickets: 4

Complimentary $500 chips: 4 (1 per ticket)

Drink tickets: 4 (1 per ticket)

1/2-page ad

Logo on website

Logo on signs/posters/flyers

Recognition in press releases, website, and social media

Full House Sponsor
$500

Event tickets: 2

Complimentary $500 chips: 2 (1 per ticket)

1/4-page ad

Logo on signs/posters/flyers

Recognition in press releases, website, and social media

Four of a Kind Sponsor
$250

1/4-page ad

Logo on signs/posters/flyers

Recognition in press releases, website, and social media

Back Cover Full Page Ad
$500

5.5 x 8.5 inches


Please send a high-resolution version of your ad (JPG or PDF) to [email protected]

Inside Front Cover Full Page Ad
$250

5.5 x 8.5 inches


Please send a high-resolution version of your ad (JPG or PDF) to [email protected]

Inside Back Cover Full Page Ad
$250

5.5 x 8.5 inches


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Full Page Ad
$100

5.5 x 8.5 inches


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Half-Page Ad
$65

4.25 x 5.5 inches


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Quarter-Page Ad
$40

2.75 x 4.25 inches


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Business Card Ad
$25

2 x 3.5 inches


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One Line Business/Personal Ad
$20

Please send a text version of your one-line ad to [email protected]

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