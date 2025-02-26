Hosted by

The Rowan Tree Foundation of East Tennessee

About this event

Sales closed

Rally for Rowan Silent Auction

Pick-up location

745 N Broadway, Knoxville, TN 37917, USA

Vamos a Costa Rica!
$1,000

Starting bid

7 Day Stay at 3 Bedroom Home in Costa Rica. Available only between June 25- July 11 2025 OR June 25-July 11 2026. (Date windows are firm)
Whisked Away to the Windy City!
$800

Starting bid

2 Night King or Double Deluxe Room Spa Package to Include: 25 Minute Body Scrub in Vichy 80 Minute Relaxation Massage 50 Minute Signature Body Wrap 50 Minute Signature Facial Urban Retreat Services for Two Luxurious Body Products to Include the following: Two Spa Robes Blue Eye Mask Massager Shower Spray Lost Range CBD and Delta 9 Gummies CauseMedic CBD Relief Cream and Bath Salts Botanika Life Pain Roller Prize is Valid Until April 30, 2026 (Valued at: $3,000!)
Don't Blow Your Tops Let's Knock Them Off...
$500

Starting bid

A slab of Pental Quartz donated by Meghan Downs of Architectural Surfaces and fabrication and installation by Todd Scott of Smokey Mountain Tops. (Valued at: $4,400) The type of slab is negotiable, but keep in mind if a more expensive slab is chosen the difference may not leave enough to cover installation and fabrication cost. BUT, would cover up to $4,400.
Live Painting by Jessica Ramsey
$500

Starting bid

Cherry Blossom painting created by Jessica Ramsey during the Inaugural Rally for Rowan Event. Great keepsake to remember this special evening. In the Japanese culture, the Cherry Blossom or Sakura symbolizes a "short life." They believe this flower represents life and since life is short we should live every second as if it's our last.
Lake Away After Labor Day
$300

Starting bid

3 Night Stay at a Cabin on Norris Lake. Sleeps 6. Dates are 9/11-9/14.
Get Electrified with Daxxify item
Get Electrified with Daxxify
$350

Starting bid

Includes: 4 Syringes and Full Face Daxxify at Astra Aesthetics in the Old City. (Valued at: $4,200)
Get EGGY With It!
$50

Starting bid

Get your year supply of eggs from Watson's farms. Includes one dozen farm fresh eggs per month delivered to your door (if you live in the Knoxville area). Eggs laid by PH, Tex, and Wanda. (Valued at: $100)
Put Me In Coach item
Put Me In Coach
$250

Starting bid

6 Tickets to the Tennessee vs. Vanderbilt Baseball Game Sunday May 11, 2025 at 3:00 p.m. Section 119 Row 8 Seats 1-6. (Valued at $1000)
Tight Lines...Full Nets.... item
Tight Lines...Full Nets....
$100

Starting bid

Fly Fishing Float Trip with Pat Tully of Trout Zone Anglers 2 Person Full Day Wade Trip in the GSMNP or a 2 Person Full Day Float Trip on the Clinch River. Monday-Friday only. Offer Valid Until 4/22/2026 (Valued at: $450)
Here Fishy Fishy! item
Here Fishy Fishy!
$100

Starting bid

Fly Fishing Float Trip with Chris Bean of Trout Zone Anglers 2 Person Full Day Wade Trip in the GSMNP or a 2 Person Full Day Float Trip on the Clinch River. Monday-Friday only. Offer Valid Until 4/22/2026 (Valued at: $450)
Handmade Charcuterie Board + Wine & Cheese
$200

Starting bid

Resin Charcuterie Board Handmade by Gary Ferrell. A certificate for a 4 person cheese board from the Cheese Boss , Beautiful Boards Charcuterie book, Cheese Slicer and Knife Set, and 3 Bottles of The Calling Chardonnay Wine. (Valued at $550)
It's Great to Be a Tennessee Vol!
$100

Starting bid

Print of Ayres Hall on the University of Tennessee campus Hand drawn by Doug Griffith (Rowan's grandfather) framed by Fowler's Framery!
Fort Sanders Sweat & Spa!
$175

Starting bid

The Day Spa at Fort Sanders Basket including the following: 3 Month Hydromassage Up to $400 towards ANY membership at Covenant Health Fitness Center Ultimate Manicure and Pedicure Signature Facial (Valued at: $665.00)
Tennessee, Tennessee, Ain't No Place I'd Rather Be
$50

Starting bid

Neyland Stadium Board Handcrafted by Barbara Chandler of Knoxville, TN Made of Maple, Cherry, Walnut, Sapele, and Birch Basket Includes: $25.00 Gift Card to Farm South Tennessee Notebooks Tennessee Microwave Cozy (Valued at: $125.00)
From Ireland with Love-Mo Cara (My Friend)
$50

Starting bid

Limited Edition Signed Painting by Jason O’Ceannobháin. Jason is a wildlife and portrait artist working and living in Kildare, Ireland. (Valued at: $200) www.jocartstudio.com print: 14/120
Wine Tasting for 20
$75

Starting bid

Private Wine Class for up to 20 People at ANY Total Wine Location. Taste a variety of their premium hand- selected wines and discover hidden treasures from the wine region of your choosing. Some blackout dates apply. (Valued at: $600)
You'll Get a KICK Out of This Party
$40

Starting bid

Free Birthday Party at Knoxville Academy of Martial Arts. Parties are 90 Minutes and include a 30- minute karate lesson as well as fun and games. You provide food and they'll provide drinks and paper products
Go Nuts For Donuts!
$40

Starting bid

Dunkin Basket including: $50 Dunkin Gift Card, 2 Mugs, Hat, Clear Clutch (Perfect for UT Games), Koozie, Scrunchie, and More! (Valued at: $100)
Takin the Spa Home!
$150

Starting bid

Luxurious Body Products donated by The Palmer House to Include the following: Pink Full Face Mask Blue Eye Mask Routine Bow Headband Shower Spray Aloe Cleansing Gel CE Ferulic Vitamin C B5 Gel Soothing Cleanser Age Reversal Kit Polish & Plump It (Valued at: $400)
A Good Hair Day!
$30

Starting bid

Hair Cut and Style by Jennifer France at Salon OC. (Valued at $60)
Namaste!
$50

Starting bid

Find your zen with a one month unlimited membership to YogaSix! Also include a yoga mat and mat bag, yoga blocks, along with a Stanley cup to keep you hydrated! (Valued at $250)
Speckled Bowls
$40

Starting bid

Handmade Bowls by Amanda Parrot (Bad Kitty Pottery). Speckled Brownstone Body with Floating Blue Glaze. (Valued at $75)
"No One Is Bigger Than The Program"
$50

Starting bid

A signed Josh Heupel football. Value: PRICELESS
Candles Gift Basket
$40

Starting bid

Family Tree Candle Company Gift Basket. Includes: Large Canopy Warming Candle Lamp, 16 Oz. Chai Latte Candle, 16 Oz. Peace Candle, 16 Oz. Patriot Candle (Valued at: $100.00)
Whimsical Flowers
$100

Starting bid

Art by Julia Bradshaw 24" x 24" Whimsical Flowers (Valued at $300.00)
Say CHEESE!
$80

Starting bid

Mini Photography Session by Whitney Jade Photography! $50 Gift Card to Cheddar's (Valued at: $400)
Mother's Day Made Easy!
$80

Starting bid

We've taken the guess work out of the perfect gift this year! Treat your favorite lady to a delicious lunch plus a Cake & a bouquet of arranged flowers! $40 First Watch Gift Card and Basket 8" Decorated Cake from Nothing Bundt Cakes Floral Arrangement by Traver's Table *bouquet must be ordered with 1 week notice and picked up in Rocky Hill (Valued at: $195)
Chicken You Can Count On Every Sunday
$40

Starting bid

Raising Cane's Gift Basket and $100 Gift Card (Valued at: $135.00)
Elle Boutique
$50

Starting bid

$100 Gift Card to Elle Boutique and beautiful scarf!
It's For the Kids...
$30

Starting bid

Gift basket from Proper Popcorn. Includes: $10 gift card, sodas, candy, Gift Card to Crave Mini Golf (2 Rounds), Handmade UT Marble Run, and Winnie Pooh 3D Art
Fitness Journey!
$50

Starting bid

Includes: 30 day unlimited membership to Hot Yoga & one free private lesson with Karen Rodgers. Also 3 supplements from Eddie's Health Shop. To enhance your workout, you will also take home a yoga towel
We Have Your Summer Date Nights Covered
$100

Starting bid

Includes $100 Gift Card to Balter Beerworks, $40 Sullivan's Gift Card, $50 Gift Card to Dancing Bear
Home Sweet Home
$30

Starting bid

Gift Basket by Bethie Lou's Fabulous Gift Store. Includes: Knoxville Coffee Co. Coffee, Coffee Grinder, T-Shirt, 2 Tennessee Mugs, Hot Chocolate, and Orange Ginger Sugar Cubes.
Hydrafacial and Hydrangeas!
$75

Starting bid

HydraFacial at Skin Wellness Center. A multi-step, soothing facial using HydraFacial's patented Vortex-Fusion serum and HydroPeel Tips to invigorate the skin. (Valued at: $195) Plus, Original Hydrangea mini artwork by Haley Saah (12x12)
Bring on the May Flowers
$25

Starting bid

Dogwood Vase Handmade by Madison Saunders. $75.00 Flower Arrangement by Echelon Florist ( For pick up only at Echelon Florist in Rocky Hill Center) (Valued at: $100)
Dink Dink BOOM!
$30

Starting bid

Pickleville Basket and a one month Family Membership!
$75

Starting bid

A 6ft grab-and-go garland and a gift basket from the Little Happy (Valued at: $200)
Tailored to You!
$100

Starting bid

3 Custom Shirts from M.S. McClellan (Stantt brand tier 1 or 2) (Valued at: $600) Must be redeemed by 7/31/2025
Symphony Bourbon
$50

Starting bid

Bottle of Blanton's Bourbon (The ORIGINAL Single Barrel Bourbon Whiskey) (Valued at: $145) AND 2 Tickets to New World Symphony at the Historic Tennessee Theater 5/15 or 5/16 (Valued at: $50)
Get In Loser, We're Going Shopping!
$90

Starting bid

Coach Purse, Val's Boutique $100 Gift Card and a bottle of Champagne! (Valued at $300+)
Inspiration Move Me Brightly
$50

Starting bid

Color Consultation for an Open Floorplan Home by Bethany Hicks of Barn Burner design. She will access the undertones in your fixed finishes (flooring, millwork, or furniture) and propose 2-3 options for wall color. (Valued at: $300)
You Spin Me Right Round Baby Right Round
$50

Starting bid

10 class pack for Current Cycle (Valued at: $200)
V-O-L-S!
$50

Starting bid

Signed Jason Witten UT Helmet! (Valued at: PRICELESS ) Plus Alumni Hall Basket!
Bradley's Gift Basket
$25

Starting bid

Bradley's Gift Basket that includes a scented candle, coffee mug, coffee, tea towel, caramel popcorn, breakfast granola, and chocolate covered oreo cookies. (Valued at $75)
Vino Please!
$50

Starting bid

3 Bottles of The Calling Pinot Noir donated by Deutsch Family Wine and Spirits. (Valued at: $135)
Rowan Thanks YOU!
$75

Starting bid

Acrylic Signed Rally For Rowan Event Poster printed on Acrylic by Parrot Printing! **The Begbies were graciously given another one for their home** (Value: PRICELESS)
Wine and Work
$50

Starting bid

A bottle of Brewer - Clifton Pinot Noir and 2 bright & fun stemless wine glasses from Bob's Wine & Liquor and a $50 gift card to Elder's Ace Hardware. (Valued at: $135)
Goodness to Goody's!
$50

Starting bid

Ham & Goody's Gift Basket including 1 Dozen Lemon Cookies, Tshirt, Travel Mug plus a bag of Mahalo coffee and a coffee mug! Plus, $100 Gift Card to Goodness to Go. (Valued at: $200)
Sippin Tequila
$50

Starting bid

3 Bottles of Cantera Negra Reposado Tequila donated by Deutsch Family Wine and Spirits (Valued at $180)
Whiskey, Whiskey, Whiskey
$50

Starting bid

3 Bottles of Bib and Tucker 6 Year Double Char Bourbon donated by Deutsch Family Wine and Spirits (Valued at: $165)

