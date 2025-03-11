Ramona Grange No 632

Ramona Grange No 632

Ramona Grange No 632 Memberships 2026

Family Membership
$92

Renews yearly on: January 1

Family Membership $92

(Fee breakdown:

Ramona Grange fee $20
State Grange fee $32

National Grange fee $40)

Individual Membership
$57.50

Renews yearly on: January 1

Individual Membership $57.50
(Fee breakdown:

Ramona Grange $21.50

State Grange $16

National Grange $20)

Junior Membership
$25

Renews yearly on: January 1

Youth members under 14

Associate/Business Supporter
$150

Renews yearly on: January 1

Local business supporter

Non-voting membership

