Sales closed

RANCHO CUCAMONGA FIREFIGHTERS BENEVOLENT FUND's SILENT AUCTION

Pick-up location

Please proceed to the Silent Auction booth to claim you prize! Please text Denise Baldacci at 626-512-2705 if you are no longer present or have any questions.

Gift basket item
Gift basket
$20

Starting bid

Custom gift basket with Local 2274 and St. Patricks Day swag.
Wine Tasting Class For Up to 20 guests item
Wine Tasting Class For Up to 20 guests
$125

Starting bid

Wine tasting class for up to 20 guests at Total Wine and More Rancho Cucamonga. $600 Value
Ontario Reign Tickets and Signed Items item
Ontario Reign Tickets and Signed Items
$75

Starting bid

4 pack of lower level tickets, signs player poster and signed hockey puck thanks to the Ontario Reign.
2 Main Show Tickets To The Pasadena Playhouse item
2 Main Show Tickets To The Pasadena Playhouse
$50

Starting bid

2 tickets to any main show production at the Pasadena Playhouse Valued at: $170
Good Ole Boy Woodworking item
Good Ole Boy Woodworking
$50

Starting bid

Custom Charcuterie board and farm fresh egg holder made by Good Ole Boy Woodworking. Valued at: $150
Custom Leather Notepad item
Custom Leather Notepad item
Custom Leather Notepad item
Custom Leather Notepad
$50

Starting bid

Custom Leather notepad with pen and pad. Custom made by Parkhouse Leather with dedication to the brother we lost, Miguel Cervantez. Valued at: $125
Tito's Vodka Beach Cruiser item
Tito's Vodka Beach Cruiser item
Tito's Vodka Beach Cruiser
$50

Starting bid

Custom Tito's Vodka Beach Cruiser Valued at: $250
$500's in Electrical work + Gift Basket item
$500's in Electrical work + Gift Basket
$150

Starting bid

An amazing gift basket provided by Russ Electric out of Rancho Cucamonga. Basket includes a $500 voucher towards electrical work, Cigar humidifier with multiple cigars, and bourbon tasting supplies! Valued at: $625
Custom Fire Hose Flag item
Custom Fire Hose Flag
$75

Starting bid

Custom Fire Hose Flag made by Graham LaBarge Valued at $150
Custom West Coast Custom Blanket item
Custom West Coast Custom Blanket
$50

Starting bid

Customize your very own blanket from West Coast Custom Blankets! Perfect for the dayroom, living room, or a custom gift! Valued at: $150
Fire Axe, Inc. Pick Head Axe item
Fire Axe, Inc. Pick Head Axe
$100

Starting bid

Fire Axe, Inc. 6 pound pick head axe. Value: $300
Fire Axe, Inc. Pick Head Axe item
Fire Axe, Inc. Pick Head Axe
$100

Starting bid

Fire Axe, Inc. 6 pound pick head axe. Value: $300
Custom Painted Skateboard Deck item
Custom Painted Skateboard Deck item
Custom Painted Skateboard Deck item
Custom Painted Skateboard Deck
$75

Starting bid

Custom painted skateboard deck by Sam The Barber (Sam Serrato) Valued at $300
Custom Made Cornhole Set item
Custom Made Cornhole Set
$100

Starting bid

Custom made cornhole set created by Rancho Cucamonga Firefighter's very own Wesley Coffey. Valued at $350
Four Some of Golf at Eagle Glen Golf Club item
Four Some of Golf at Eagle Glen Golf Club item
Four Some of Golf at Eagle Glen Golf Club
$200

Starting bid

Four some of Golf at the pristine Eagle Glen Golf Club in Corona. Golf carts included. Not valid Weekend or Holidays. Total value: $540
Maltese Cross Wooden Sign item
Maltese Cross Wooden Sign
$40

Starting bid

Custom maltese cross wooden sign donated by Tread Knot Flags. Valued at $135
Maltese Cross Wooden Sign item
Maltese Cross Wooden Sign
$40

Starting bid

Custom Maltese cross wooden sign donated by Tread Knot Flags. Valued at $135
Custom Wooden American Flag item
Custom Wooden American Flag
$50

Starting bid

Custom wavy wooden American Flag made by Good Ole' Boy Woodworking. Valued at $200.
Wolfpack Tactical Backpack item
Wolfpack Tactical Backpack
$40

Starting bid

Wolfpack tactical backpack from Wolfpack. Highly durable pack with tons of space quality made. Valued at: $150
Easy Peasy, Lemon Squeezy Gift Basket item
Easy Peasy, Lemon Squeezy Gift Basket item
Easy Peasy, Lemon Squeezy Gift Basket
$50

Starting bid

An amazing gift basket created by Vivian Shiffman, Creative Gift Basket Services. See attached list for all that is included! Valued at: $200
Hamilton Family Brewery Gift Basket item
Hamilton Family Brewery Gift Basket item
Hamilton Family Brewery Gift Basket
$40

Starting bid

Hamilton Family Gift basket with a growler, swag, and a $100 gift card!! Valued at: $150
Ruffian Fire Out of County Bag item
Ruffian Fire Out of County Bag
$70

Starting bid

Ruffian Fire Out of County bag. Donated by Ruffian fire for all your strike team needs! Valued at: $270
Working Dogs For Warriors Gift Basket item
Working Dogs For Warriors Gift Basket
$50

Starting bid

Working Dog For Warriors gift basket. Includes 1 training session, 1 bath, specialty dog food, and toys. Valued at: $200
Family Trust and Estate Plan item
Family Trust and Estate Plan item
Family Trust and Estate Plan
$150

Starting bid

Free revocable family trust and estate planning provided by Plan Ahead Trust. Valued at: $1,350
2 Handcrafted ceramic glazed mugs and 1 Vase item
2 Handcrafted ceramic glazed mugs and 1 Vase item
2 Handcrafted ceramic glazed mugs and 1 Vase item
2 Handcrafted ceramic glazed mugs and 1 Vase
$65

Starting bid

Custom made and donated by The Crystalline Gallery. Amazing pieces of custom claywork! Total Value: $194
2 Handcrafted ceramic glazed mugs item
2 Handcrafted ceramic glazed mugs item
2 Handcrafted ceramic glazed mugs
$25

Starting bid

Custom made and donated by The Crystalline Gallery. Amazing pieces of custom claywork! Total Value: $116
Custom Wooden American Flag with Hooks item
Custom Wooden American Flag with Hooks item
Custom Wooden American Flag with Hooks
$30

Starting bid

Custom made wooden American flag with hooks. Donated and crafted by Brian Oien of Rancho Cucamonga. Valued at: $75
6 tickets with to Coachella Valley FIREBIRDS. April 13th item
6 tickets with to Coachella Valley FIREBIRDS. April 13th item
6 tickets with to Coachella Valley FIREBIRDS. April 13th
$75

Starting bid

Team Jeffrey Padgett and SERVPRO donated 6 Silvercrest level seats with VIP parking for the Coachella Valley FIREBIRDS. Game is April 13th, 2025. Valued at: $300

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!