Ranger's Silent Auction

Framed Autograph of Kyle Hamilton item
$50

Starting bid

Framed Certified Authentic autographed picture of the Ravens Kyle Hamilton.
$1000 towards services and a teeth whitening kit item
$1000 towards services and a teeth whitening kit
$100

Starting bid

Roland Park Orthodontics - $1000 off a full orthodontic treatment plus teeth whitening kit. Total value over $1,500 Includes toothbrush and shirt and goodies.
Wine Source Gift Card item
Wine Source Gift Card
$50

Starting bid

Wine Source $100 gift card
Frazier’s Gift basket item
Frazier’s Gift basket
$30

Starting bid

Frazier's $50 gift card and XL tshirt. Also included: Tin Cup Bourbon, Castello di Titignano wine, Ravens Ice Bucket and coozie. Valued at $100
Teeth Whitening Kit item
Teeth Whitening Kit
$100

Starting bid

Roland Park Orthodontics - teeth whitening kit. Total value over $500 Includes toothbrush and shirt and goodies.
Old Market Barber item
Old Market Barber
$25

Starting bid

Old Market Barber - 30$ gift card, T-shirt, Baseball cap, coozie, and Mt Royal Moisturizing Shave Butter. Valued at $100
Os collectible bobble heads item
Os collectible bobble heads
$40

Starting bid

Dylan Bundy, Zach Britton, John Means Business Bobble Heads with original boxes.
Pinehurst basket item
Pinehurst basket
$30

Starting bid

Pinehurst Liquor/wine store $50 gift card. Includes two refillable growlers, an electric wine opener, and a Yeti Tumbler. Valued at >$90
Roland Park Whitening Kit 2
$100

Starting bid

Roland Park Orthodontics - teeth whitening kit. Total value over $500 Includes toothbrush and shirt and goodies.
Ma Petite Shoe basket item
Ma Petite Shoe basket
$20

Starting bid

Gift Basket from Ma Petit Shoe including a variety of chocolates and coffees. An adorable set of earrings and a reusable tumbler included. Valued at over $90
Lovelyyarns Classes package item
Lovelyyarns Classes package
$40

Starting bid

Learn to Knit class and Crochet Bootcamp class at Lovelyarns in Hampden. Valued at >$160 Includes all you need to get started too!
Wild Bill Megaphone item
Wild Bill Megaphone
$25

Starting bid

Go O's! Wild bill megaphone!!
MD Sweets Basket item
MD Sweets Basket
$30

Starting bid

Mouth Party Caramels, Berger cookies, x4 Charmery cone cards, Reusable crab bag, and Pop Stations caramel pop corn. Valued at over $90
Stationery Box item
Stationery Box
$20

Starting bid

Three ruled moleskin notebooks, two pens, ultrasonic diffuser with eucalyptus essential oil, and a magnetic notepad. Valued >$40
Take out night in item
Take out night in
$30

Starting bid

$60 Golden West Cafe Gift Card, Dulce Vida Tequila, and snacks. Valued at >$80
Orioles toppers item
Orioles toppers
$15

Starting bid

Wine Toppers: Manny Machado, JJ Hardy, Melvin Mora, Chris Davis. LETS GO Os!
Wine and Opener item
Wine and Opener
$25

Starting bid

Whispering Angel and Black Girl Magic Roses with electronic wine opener
Frederick Keys Baseball package item
Frederick Keys Baseball package
$30

Starting bid

Frederick Keys Baseball game and swag. 4 tickets
Wine Source Gift Card item
Wine Source Gift Card
$50

Starting bid

$100 Wine Source Gift Card.
Anderson, Roberts, Pearce Bobble heads item
Anderson, Roberts, Pearce Bobble heads
$40

Starting bid

Brady Anderson, Steve Pearce, and Brian Roberts bobble heads. Original boxes with Roberts and Pearce.
Rare Manny Machado Bobbleheads item
Rare Manny Machado Bobbleheads
$50

Starting bid

Rare Baysox bobblehead and Orioles platinum glove bobblehead.
U-Pick Flowers item
U-Pick Flowers
$30

Starting bid

Three U-pick sessions and/or three self-serve stand bouquet ($25 or less). Present these cards to the flower field to redeem for U-Pick or drop in cash box at the self-serve stand for a ready made bouquet. Includes Tshirt. Valued at $100.
Dutch Amaryllis potted bulb item
Dutch Amaryllis potted bulb
$30

Starting bid

From the Netherlands to your door. Dutch Amaryllis potted bulb Colorblends.com
Mike Mussina Bobble head item
Mike Mussina Bobble head
$40

Starting bid

Mike Mussina bobble head with original game ticket.
Dutch Amaryllis potted bulb item
Dutch Amaryllis potted bulb
$30

Starting bid

From the Netherlands to your door. Dutch Amaryllis potted bulb Colorblends.com
Dutch Amaryllis potted bulb item
Dutch Amaryllis potted bulb
$30

Starting bid

From the Netherlands to your door. Dutch Amaryllis potted bulb Colorblends.com
Dutch Amaryllis potted bulb item
Dutch Amaryllis potted bulb
$30

Starting bid

From the Netherlands to your door. Dutch Amaryllis potted bulb Colorblends.com
Dutch Amaryllis potted bulb item
Dutch Amaryllis potted bulb
$30

Starting bid

From the Netherlands to your door. Dutch Amaryllis potted bulb Colorblends.com
Dutch Amaryllis potted bulb item
Dutch Amaryllis potted bulb
$30

Starting bid

From the Netherlands to your door. Dutch Amaryllis potted bulb Colorblends.com
2 Dutch Amaryllis Bulbs item
2 Dutch Amaryllis Bulbs
$20

Starting bid

From the Netherlands to your door. Dutch Amaryllis bulb Colorblends.com
2 Dutch Amaryllis Bulbs item
2 Dutch Amaryllis Bulbs
$20

Starting bid

From the Netherlands to your door. Dutch Amaryllis bulb Colorblends.com

