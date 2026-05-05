Rashawn Jackson Endowment Fund Charity Cigar Event

About this event
-ONE (2) PREMIUM SELECT CIGAR
-ACCESS TO BID ON ACTION ITEMS
FEATURING SPORTS MEMORABILIA ALONG
WITH FOOD, DRINKS AND CIGARS
-LOGO INCLUSION IN MARKETING MATERIALS
-BRANDING ON SOCIAL MEDIA
-SPONSOR TWO STUDENTS TO ATTEND YOUTH SPORTS AWARDS 2027
-VIP EARL Y ACCESS
-FOUR (4) TICKETS
-FOUR (4) PREMIUM SELECT CIGARS-
-TWO (2) ADDITIONAL CIGARS FROM A PRIVATE CIGAR SPONSOR
-LOGO INCLUSION ON STEP-N-REPEAT
-INCLUSION IN MARKETING MATERIALS
-BRANDING ON SOCIAL MEDIA
-VIP EARL Y ACCESS
-PRIVATE ROOM (HOLDS UP TO 4 GUEST(S)
-1 CIGAR BOX W/ PERSONALIZED COMPANY LOGO (10 CIGARS INCLUDED)
-EIGHT (8) CIGARS FROM A PRIVATE CIGAR SPONSOR
-LOGO INCLUSION ON STEP-N-REPEAT
-INCLUSION IN MARKETING MATERIALS
-RED CARPET SPONSOR & PHOTOS
-PRESS RELEASE RECOGNITION
-BRANDING ON SOCIAL MEDIA
-MEET & GREET W/RASHAWN JACKSON
-VIP EARLY ACCESS
-EXCLUSIVE PRIVATE SUITE (HOLDS UP TO 15 GUEST(S)
-FOOD & BEVERAGE INCLUDED
-THREE (3) CIGAR BOXES W/PERSONALIZED LOGO
-EIGHT (8) ADDITIONAL CIGARS FROM A PRIVATE CIGAR SPONSOR
-LOGO INCLUSION ON STEP-N-REPEAT
-INCLUSION IN MARKETING MATERIALS
-RED CARPET SPONSOR & PHOTOS
-PRESS RELEASE RECOGNITION
-BRANDING ON SOCIAL MEDIA
-MEET & GREET W/RASHAWN JACKSON
Donate $75 to be entered into an online raffle for a chance to win a Lawrence Taylor Bobblehead, RJEF personalized gift bag, cigars and more. The raffle will take place via the RJEF IG the night of the event.
Special invite for the Tutella advisory group and Seneient law group.
Cheers guys,
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