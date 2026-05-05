Youth Sports Foundation

Hosted by

Youth Sports Foundation

About this event

Rashawn Jackson Endowment Fund Charity Cigar Event

57 W Main St

Somerville, NJ 08876, USA

General Admission
$300

-ONE (2) PREMIUM SELECT CIGAR

-ACCESS TO BID ON ACTION ITEMS

FEATURING SPORTS MEMORABILIA ALONG

WITH FOOD, DRINKS AND CIGARS

Toro Sponsorship
$500

-LOGO INCLUSION IN MARKETING MATERIALS

-BRANDING ON SOCIAL MEDIA

-SPONSOR TWO STUDENTS TO ATTEND YOUTH SPORTS AWARDS 2027

Robusto Sponsorship
$1,000

-VIP EARL Y ACCESS

-FOUR (4) TICKETS

-FOUR (4) PREMIUM SELECT CIGARS-

-TWO (2) ADDITIONAL CIGARS FROM A PRIVATE CIGAR SPONSOR

-LOGO INCLUSION ON STEP-N-REPEAT

-INCLUSION IN MARKETING MATERIALS

-BRANDING ON SOCIAL MEDIA

Corona Grande Sponsorship
$2,500

-VIP EARL Y ACCESS

-PRIVATE ROOM (HOLDS UP TO 4 GUEST(S)

-1 CIGAR BOX W/ PERSONALIZED COMPANY LOGO (10 CIGARS INCLUDED)

-EIGHT (8) CIGARS FROM A PRIVATE CIGAR SPONSOR

-LOGO INCLUSION ON STEP-N-REPEAT

-INCLUSION IN MARKETING MATERIALS

-RED CARPET SPONSOR & PHOTOS

-PRESS RELEASE RECOGNITION

-BRANDING ON SOCIAL MEDIA

-MEET & GREET W/RASHAWN JACKSON

Off the Chart Sponsorship
$7,500

-VIP EARLY ACCESS

-EXCLUSIVE PRIVATE SUITE (HOLDS UP TO 15 GUEST(S)

-FOOD & BEVERAGE INCLUDED

-THREE (3) CIGAR BOXES W/PERSONALIZED LOGO

-EIGHT (8) ADDITIONAL CIGARS FROM A PRIVATE CIGAR SPONSOR

-LOGO INCLUSION ON STEP-N-REPEAT

-INCLUSION IN MARKETING MATERIALS

-RED CARPET SPONSOR & PHOTOS

-PRESS RELEASE RECOGNITION

-BRANDING ON SOCIAL MEDIA

-MEET & GREET W/RASHAWN JACKSON

Can’t Attend, Still Care
$75

Donate $75 to be entered into an online raffle for a chance to win a Lawrence Taylor Bobblehead, RJEF personalized gift bag, cigars and more. The raffle will take place via the RJEF IG the night of the event.

Special offer for Chris & Manny
$1,500

Special invite for the Tutella advisory group and Seneient law group.

Cheers guys,

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