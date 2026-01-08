Rattlers In Arms Inc. Memberships

About the memberships
Valid until February 25, 2027
-Voting privileges in
organizational matters
-Member-onlv communications
and impact updates
-Invitations to member events
meetings, and service initiatives
Includes all General Member benefits, plus:
Priority access to select events
Recognition on Rattlers in Arms digital platforms (website/social media)
Early notifications for special initiatives and campaigns
Exclusive Rattlers in Arms member gift (as available)
No expiration
Includes all Sustaining Member
benetits, pIus:
Named scholarship for scholarship recipients
Lifetime membership (no annual dues)
Special recognition at signature events
Lifetime member certificate
Name listed on the Rattlers in Arms Legacy Roll
Priority consideration for leadership and advisory roles
Valid until February 25, 2027
"For businesses and organization:
aligned with our mission
Benefits Include:
Corporate recognition as a Rattiers in Arms partner
Logo placement on select marketing materials
Invitations to exclusive networking and recognition events
Recognition across digital plattorms and publications
