Rattlers In Arms Inc

Offered by

Rattlers In Arms Inc

About the memberships

Rattlers In Arms Inc. Memberships

General Membership
$50

Valid until February 25, 2027

-Voting privileges in

organizational matters

-Member-onlv communications

and impact updates

-Invitations to member events

meetings, and service initiatives


Sustaining Membership
$100

Valid until February 25, 2027

 Includes all General Member benefits, plus:

Priority access to select events

Recognition on Rattlers in Arms digital platforms (website/social media)

﻿﻿Early notifications for special initiatives and campaigns

Exclusive Rattlers in Arms member gift (as available)

Lifetime Membership
$550

No expiration

Includes all Sustaining Member

benetits, pIus:

Named scholarship for scholarship recipients

Lifetime membership (no annual dues)

Special recognition at signature events

﻿﻿Lifetime member certificate

﻿﻿Name listed on the Rattlers in Arms Legacy Roll

Priority consideration for leadership and advisory roles

Corporate/Organizational Membership
$1,000

Valid until February 25, 2027

"For businesses and organization:

aligned with our mission

Benefits Include:

Corporate recognition as a Rattiers in Arms partner

﻿﻿Logo placement on select marketing materials

﻿﻿Invitations to exclusive networking and recognition events

﻿﻿Recognition across digital plattorms and publications



Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!