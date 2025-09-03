Fool House

Разговор за чашкой чая. Чужая речь: как язык делает меня своим

6677 SW Beaverton Hillsdale Hwy

Portland, OR 97225, USA

🎟 General Admission
$5

Мы установили символическую цену, чтобы убедиться: те, кто зарегистрировался, действительно придут. Ваши $5 пойдут на чай и печенье — маленькие радости, которые делают наши вечера ещё теплее.

🌱 Support Ticket
$10

Хотите поддержать нас чуть больше? Этот билет помогает не только накрыть чайный стол, но и сделать наши события доступными для тех, кто сейчас не может платить.

🤝 Low-Income Ticket
Free

Доступные билеты для тех, кто нуждается в финансовой поддержке. Количество ограничено — пожалуйста, выбирайте их с вниманием к другим.

