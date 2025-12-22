RB Registration Payments

Footloose: Youth Edition
$550

Directed by Ellen Desmond
Ages: 14–19
Camp Dates: July 6–10
Show Dates: July 10 & 11

Frozen, Jr.
$550

Directed by Candace Gatzoulis
Ages: 10–16
Camp Dates: July 13–17
Show Dates: July 17 & 18

Lion King, Jr.
$550

Directed by Jim Speigel
Ages: 9–16
Camp Dates: July 20–24
Show Dates: July 24 & 25

13, Jr
$550

Directed by Matt Demko
Ages: 12–17
Camp Dates: July 27–31
Show Dates: July 31 & August 1

Seussical KIDS
$425

Directed by Brin Cowette
Half Day
Ages: 5–10
Camp Dates: July 13–17
Show Date: July 18 (Two shows)

Shrek KIDS
$495

Director: TBD
Full Day (Tuesday: Noon–4:00 PM)
Ages: 7–11
Camp Dates: July 27–31
Show Date: August 1 (Two Shows)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!