eventClosed

Read-a-Thon Mystery Reader Auction (1st Grade)

auction.pickupLocation

10801 Falconwing Dr, Spring, TX 77381, USA

1st- Arrowood Mystery Reader (Slot 1)
$5

auctionV2.input.startingBid

Arrowood Slot 1: Wed, Oct 22 @ 2:30

1st- Arrowood Mystery Reader (Slot 2)
$5

auctionV2.input.startingBid

Arrowood Slot 2: Wed, Oct 22 @ 2:45

1st- Arrowood Mystery Reader (Slot 3)
$5

auctionV2.input.startingBid

Arrowood Slot 3: Thurs, Oct 23 @ 2:30

1st- Arrowood Mystery Reader (Slot 4)
$5

auctionV2.input.startingBid

Arrowood Slot 4: Thurs, Oct 23 @ 2:45

1st- Arrowood Mystery Reader (Slot 5)
$5

auctionV2.input.startingBid

Arrowood Slot 4: Fri, Oct 23 @ 2:30

1st- Arrowood Mystery Reader (Slot 6)
$5

auctionV2.input.startingBid

Arrowood Slot 4: Fri, Oct 23 @ 2:45

1st- Norton Mystery Reader (Slot 1)
$5

auctionV2.input.startingBid

Norton Slot 1: Wed, Oct 22 @ 2:30

1st- Norton Mystery Reader (Slot 2)
$5

auctionV2.input.startingBid

Norton Slot 2: Wed, Oct 22 @ 2:45

1st- Norton Mystery Reader (Slot 3)
$5

auctionV2.input.startingBid

Norton Slot 3: Thur, Oct 23 @ 2:30

1st- Norton Mystery Reader (Slot 4)
$5

auctionV2.input.startingBid

Norton Slot 4: Thur, Oct 23 @ 2:45

1st- Norton Mystery Reader (Slot 5)
$5

auctionV2.input.startingBid

Norton Slot 4: Fri, Oct 23 @ 2:30

1st- Norton Mystery Reader (Slot 6)
$5

auctionV2.input.startingBid

Norton Slot 4: Fri, Oct 23 @ 2:45

common:zeffyTipDisclaimerTicketing