2025 Reading Month Silent Auction

Brix Tour from Bowers Harbor Vineyards ($500 Value)
$50

Starting bid

Wine Tasting & Brix Tour Package for a Group of 6! Bowers Harbor Vineyards is a small, family run, boutique winery on Old Mission Peninsula overlooking Bowers Harbor in Traverse City. Your tour will include: Tour of the Vineyard & explanation of viticulture & it's significance. A vine to wine explanation Informational discussion of Michigan wine region Wine flights and charcuterie Reservations should be made 3-4 weeks in advance. Brix Tours will only be reserved for the months of August, September, and October. Sunday-Friday only. Certificate must be presented to redeem. Expires November 1, 2025
(1) Bottle of Opus One Wine (Value $420)
$50

Starting bid

2018 Vintage bottled in 2020
Lunch with Mr. Knapp
$15

Starting bid

Enjoy lunch with Mr. Knapp from a local restaurant. Winner can invite (1) friend of their choice.
Principal Nail Salon
$15

Starting bid

Have your nails painted by Mr. Knapp! Winner can invite (1) friend of their choice.
Playtime with Wylie
$15

Starting bid

Enjoy some time outside playing fetch and running around with Wylie. Winner can invite (1) friend of their choice.
VIP Parking: Field Day "Lunch on the Playground"
$15

Starting bid

Your family will receive VIP parking (1 Vehicle) on June 9, 2025 for the annual Salem Field Day "Lunch on the Playground" *Payment for item will not be reimbursed in the event "Lunch on the Playground" is cancelled due to weather or other circumstances.
Pull Fire Alarm during a Fire Drill
$15

Starting bid

Winner will pull the fire alarm during the next school Fire Drill.
Find out teacher 1-Week Early
$15

Starting bid

Do you find yourself losing sleep over who your classroom teacher will be next year? Find out 1-week before everyone else! This prize will be awarded to all Salem students from same household.
(1) Autographed Copy of Dog Man: Big Jim Begins
$20

Starting bid

Your very own copy of Dog Man: Big Jim Begins signed by Author Dav Pilkey.
(1) Autographed Copy of Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul
$20

Starting bid

Your very own copy of Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul signed by Author Jeff Kinney.
Special Treat with Mrs. Settle
$10

Starting bid

Enjoy a dessert treat with Mrs. Settle. Winner can invite (1) friend.
Special Recess with Mrs. Anderson
$10

Starting bid

Enjoy a special lunch recess on the Kindergarten playground with Mrs. Anderson. Play with sidewalk chalk, and bubbles. A special treat will also be provided. Winner can invite (2) friends of their choice to join.
Special Recess with Mrs. Hughes
$10

Starting bid

Enjoy a special lunch recess on the Kindergarten playground with Mrs. Hughes. Play with sidewalk chalk, and bubbles. A special treat will also be provided. Winner can invite (2) friends of their choice to join.
Special Treat with Mrs. Boynton
$10

Starting bid

Enjoy a dessert treat with Mrs. Boynton. Winner can invite (1) friend.
Special Treat with Mrs. Szymanski
$10

Starting bid

Enjoy a dessert treat with Mrs. Szymanski. Winner can invite (1) friend.
Special Treat with Mrs. Pennington
$10

Starting bid

Enjoy a dessert treat with Mrs. Pennington. Winner can invite (1) friend.
Backyard Games and a Treat with Mr. Descavish
$10

Starting bid

Play backyard games and enjoy a treat with Mr. Descavish. Winner can invite (1) friend of their choice.
Backyard Games and a Treat with Mrs. Dillon
$10

Starting bid

Play backyard games and enjoy a treat with Mrs. Dillon. Winner can invite (1) friend of their choice.
Backyard Games and a Treat with Mrs. Leja
$10

Starting bid

Play backyard games and enjoy a treat with Mrs. Leja. Winner can invite (1) friend of their choice.
Dessert and Dance Party with Mrs. Dillon
$10

Starting bid

Enjoy dessert and a dance party! Winner can invite a friend along for the fun. Winners of Mrs. Dillon's, Mrs. Smothers' and Mrs. Hill's "Dessert and Dance Party" will all party together.
Dessert and Dance Party with Mrs. Hill
$10

Starting bid

Enjoy dessert and a dance party! Winner can invite a friend along for the fun. Winners of Mrs. Dillon's, Mrs. Smothers' and Mrs. Hill's "Dessert and Dance Party" will all party together.
Dessert and Dance Party with Mrs. Smothers
$10

Starting bid

Enjoy dessert and a dance party! Winner can invite a friend along for the fun. Winners of Mrs. Dillon's, Mrs. Smothers' and Mrs. Hill's "Dessert and Dance Party" will all party together.
Lunch Date with Mrs. Potter
$10

Starting bid

Enjoy lunch with Mrs. Potter from a local restaurant. Winner can invite (1) friend of their choice.
Lunch Date with Mrs. Pozniak
$10

Starting bid

Enjoy lunch with Mrs. Pozniak from a local restaurant. Winner can invite (1) friend of their choice.
Lunch Date with Mr. Todd
$10

Starting bid

Enjoy lunch with Mr. Todd from a local restaurant. Winner can invite (1) friend of their choice.
Popcorn and Movie with Mrs. Prokop
$10

Starting bid

Bring your lunch and enjoy a special treat, movie & popcorn with Mrs. Prokop. Winner can invite (1) friend of their choice.
Popcorn and Movie with Mrs. Meagher
$10

Starting bid

Bring your lunch and enjoy a special treat, movie & popcorn with Mrs. Meagher. Winner can invite (1) friend of their choice.
Popcorn and Movie with Mrs. Pendleton
$10

Starting bid

Bring your lunch and enjoy a special treat, movie & popcorn with Mrs. Pendleton. Winner can invite (1) friend of their choice.
Slime Mrs. Seiter
$10

Starting bid

Here is your student's chance to slime Mrs. Seiter. Sure, we all love her, but wouldn't it be fun to cover her with slime?! Student may invite (1) friend to join in the fun! This experience will take place on Field Day.
Ice Cream Party with Mrs. Vess and Mrs. Seiter
$10

Starting bid

Enjoy a topping packed ice cream sundae with Mrs. Vess and Mrs. Seiter. Winner can invite (1) friend of their choice.
Lunch with Mrs. Lubin
$10

Starting bid

Winner will enjoy lunch with Mrs. Lubin from a local restaurant. Winner can invite (1) friend of their choice.
Lunch with Mrs. Robinson
$10

Starting bid

Winner will enjoy lunch with Mrs. Robinson from a local restaurant. Winner can invite (1) friend of their choice.
Lunch with Mrs. Hoeft
$10

Starting bid

Winner will enjoy lunch with Mrs. Hoeft from a local restaurant. Winner can invite (1) friend of their choice.
Lunch with Mrs. Raines
$10

Starting bid

Winner will enjoy lunch with Mrs. Raines from a local restaurant. Winner can invite (1) friend of their choice.
Super Soaker Fight with Mrs. Proctor
$10

Starting bid

Have a Super Soaker fight with Mrs. Proctor and (1) friend. This experience will take place on Field Day.
Whole Class Ice Cream Party with Mrs. Stocks
$10

Starting bid

Enjoy a topping packed ice cream sundae with Mrs. Stocks and ENTIRE CLASS of winning student!
Lunch with Mrs. Quinn
$10

Starting bid

Winner will enjoy lunch with Mrs. Quinn from a local restaurant. Winner can invite (1) friend of their choice.
Ice Cream and Uno with Ms. G
$10

Starting bid

Enjoy a ice cream and a rousing game of UNO with Ms. G. Winner can invite (2) friends of their choice.

