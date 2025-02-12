Ready Set Ride's Party in the Pasture 2025

Party in the Pasture – One General Admission Ticket
Party in the Pasture – One General Admission Ticket
Platinum Sponsorship Admission
$2,500
groupTicketCaption
Party in the Pasture Platinum Sponsorship – 8 reserved seats to the event + a reserved front table
Plus – your name or corporate logo or name displayed on our Sponsor’s Page on our website, a featured post on
our Facebook
Party in the Pasture Platinum Sponsorship – 8 reserved seats to the event + a reserved front table
Plus – your name or corporate logo or name displayed on our Sponsor’s Page on our website, a featured post on
our Facebook
Gold Sponsorship Admission
$1,000
groupTicketCaption
Party in the Pasture Gold Sponsorship – 4 reserved seats to the event
Plus – a featured post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program and a
displayed a corporate banner at the event.
Party in the Pasture Gold Sponsorship – 4 reserved seats to the event
Plus – a featured post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program and a
displayed a corporate banner at the event.
Silver Sponsorship Admission
$500
groupTicketCaption
Party in the Pasture Silver Sponsorship – 2 reserved seats to the event
Plus – a recognition post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program.
Party in the Pasture Silver Sponsorship – 2 reserved seats to the event
Plus – a recognition post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program.