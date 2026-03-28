Ready Set Ride Therapeutic Recreation Facility

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Ready Set Ride Therapeutic Recreation Facility

About this event

Ready Set Ride's Party in the Pasture 2026

13056 Essington Rd

Plainfield, IL 60585, USA

Adults (Reserved seating)
$30
Adults (General Admission)
$25
Children
$25

Children under 18 must be accompanied by an Adult & supervised

Platinum Sponsorship Admission
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Party in the Pasture Platinum Sponsorship – 8 reserved seats to the event + a reserved front table Plus – your name or corporate logo or name displayed on our Sponsor’s Page on our website, a featured post on our Facebook
Gold Sponsorship Admission
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Party in the Pasture Gold Sponsorship – 4 reserved seats to the event Plus – a featured post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program and a displayed a corporate banner at the event.
Silver Sponsorship Admission
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets
Party in the Pasture Silver Sponsorship – 2 reserved seats to the event Plus – a recognition post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program.
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