Ready Set Ride's Party in the Pasture 2026

Children under 18 must be accompanied by an Adult & supervised
Children under 18 must be accompanied by an Adult & supervised
Platinum Sponsorship Admission
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Party in the Pasture Platinum Sponsorship – 8 reserved seats to the event + a reserved front table
Plus – your name or corporate logo or name displayed on our Sponsor’s Page on our website, a featured post on
our Facebook
Party in the Pasture Platinum Sponsorship – 8 reserved seats to the event + a reserved front table
Plus – your name or corporate logo or name displayed on our Sponsor’s Page on our website, a featured post on
our Facebook
Gold Sponsorship Admission
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Party in the Pasture Gold Sponsorship – 4 reserved seats to the event
Plus – a featured post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program and a
displayed a corporate banner at the event.
Party in the Pasture Gold Sponsorship – 4 reserved seats to the event
Plus – a featured post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program and a
displayed a corporate banner at the event.
Silver Sponsorship Admission
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets
Party in the Pasture Silver Sponsorship – 2 reserved seats to the event
Plus – a recognition post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program.
Party in the Pasture Silver Sponsorship – 2 reserved seats to the event
Plus – a recognition post on our Facebook page, your name or corporate logo featured in our event program.
Add a donation for Ready Set Ride Therapeutic Recreation Facility
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!