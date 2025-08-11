Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
This deep purple Coach purse is the perfect fit for special occasions or everyday use. Retail value is $160
Michael Kors black bag. Retail value is $60
Starbucks Princess Basket
$200 Value
Hand painted gourd with artist's signature - Garey Ford. Worth $300
Hand painted gourd with artist's signature - Garey Ford. Worth $200
Hand painted gourd with artist's signature - Garey Ford. Worth $500
Sterling Silver Turquoise Earrings. Worth $300
Movie Basket #1: $40 Value
Flipz Chocolate Pretzels
3 Plastic Popcorn Buckets
Milk Chocolate Raisinets
$25 Domino's Gift Card
Large Bag of Move Theater Popcorn
Large Package of Twizzlers
Cookie Dough Bites
A bag of Pop'Ums
A box of m&m's
Gift Card Bouquet - $120 Value
Panera Gift Card
Starbucks Gift Card
Chic Fil La
Subway
Flower Bouquet in Vase
Wine Basket - $175 Value
Wine Bottle
Amazon Gift Card
Avalon Gift Card
Two Drinking Glasses
Columbus Craft Meats
Garden Basket: $200 Value
Sun Wall Hanging
Knee Pad Cushion
Humming Bird Solar Mobile
Garden Tool Tote
Garden Tools
Garden Gloves
Panting Blanket
Rose Plant
White Plastic Planter
Ceramic Blue Bird
2 Lanterns
Seeds
Metal Butterfly Outdoor Hangings
Leaf and Trimming Bag
Metal Hose
$50 Home Depot Gift Card
Ice Cream Basket - $156 Value
4 Tall Glasses
4 Scalloped Bowls
2 ice cream scoops
Ice Cream Maker
Shovel spoons
Long spoons
Ice Cream Cones
Chocolate, Caramel, Strawberry Syrup
Sprinkles
Peanut Brittle Crunch
$15 Dairy Queen Gift Card
$25 Coldstone Gift Card
Breakfast Basket - $125
Mini Waffle Maker
Measuring Cups and Spoons
Egg Pan
Silicone Muffin Pan
Whisks
Silicone Spatula with Brush
Syrup
Waffle Mix (2)
Jams
Breakfast Tea
Coffee
Rebirth Homes Mug
Baking Basket - $ 125 Value
Cookie Sheets
Silicone Cupcake Mix
Whisks
Dough Scooper
Pyrex Measuring Cups
Stainless Steel Measuring Cups & Spoons
Towels
Mixing Bowls
Spatulas
Cake Mix
Cookie Mix
Cupcake Paper Baking Cups
Spa Basket - $219.99 Value
Makeup Remover Towels
4 Pairs of Socks
De-puff and Tone
2 Travel Caddies
Shea Body Butter
Deep Treatment Mask
Coconut Whip Foaming Body Wash
Dr. Teal's Aromatherapy Salt Crystals
1 Hour Massage from Hand & Stone - $79.95
Bath Bomb
Craft Basket - $87.65 Value
$50 Hobby Lobby Gift Card
Craft Kit with Yarn & Needles
Knitting Needles
Yarn
Hand Made Items - Scarf, Hat, Bowl w/fruit
Jewelry Basket - $100
$25 Ulta Beauty Gift Card
Gucci Wallet
Earrings
Ring
Pet Basket - $100 Value
Dog Bed
Tennis Balls
Portable Water Bowl
Blanket
Dog Bowls
Dog Treats
Petco Gift Card
CHEWY Gift card
Anne's Groomer
Diaper Cake - $200
$100 in cash
Butterflies (8)
Stars (3)
Leaves (2)
Heart
Size 1 Packs of Huggies (3)
8 Pairs of Baby Socks
Towel Bear
Rattle Bear
Platter
Baby Products
Spoons
Movie Basket #2 - $135
2 Popcorn Packages
2 Dominos $25 Gift Cards
$50 Netflix Gift Card
m&m's
Junior Mints
Skittles
Milk Duds
Sour Patch Kids
Urban Accents
Plastic Popcorn Buckets
Charcuterie Basket - $200
Cutting Board
Salami
Cheese
Bottle of Wine
Puff pastry Crackers
Seeded Crackers
Cheese Slicer
Cherry Spread
Olives
Almonds
Cornichon Pickles
Wooden Serving Plate
Various Serving Utensils
Silver Bag - $40
Liz Claiborne Pink Handbag - $65 Value
Crochet Blanket - $100 Value
Pottery Pieces - $75 Value
Ceramic Bowl
Ceramic Water Vase
Two General Admission Tickets to the Huntington Library - $50 Value
Santa Monica Pier Unlimited Ride Wristband - $100 Value
Two Six Flags One-Day Ticker for 2025 Season - $200 Value
Two Special Invitation Tickets to Magic Castle - $200 Value
In n Out Basket - $200
Chick Fil A Basket - $200
Game Night Basket - $180 Value
Kids Activity Basket - $140 Value
Four Trader Joe's Tot Bags - $40 Value
Starbucks Basket #2 - $150
Riverside Swag Bundle - $150
Lego Botanical Set: Mini Orchid - $30 Value
Twin Hand Painted Canvases - Priceless
Wedding Portrait - Priceless
Farmhouse Painting - Priceless
Dancing in the Rain Painting - Priceless
Landscape Painting - Priceless
Knit Plushies Basket - $309
Royalty Plumbers Certificate good for up to $500 in parts and labor.
