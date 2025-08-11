eventClosed

Silent Auction

Item 1 - Coach Purse item
Item 1 - Coach Purse
$100

auctionV2.input.startingBid

This deep purple Coach purse is the perfect fit for special occasions or everyday use. Retail value is $160

Item 2 - Michael Kors bag item
Item 2 - Michael Kors bag
$30

auctionV2.input.startingBid

Michael Kors black bag. Retail value is $60

Item 3 - Starbucks Princess Basket item
Item 3 - Starbucks Princess Basket item
Item 3 - Starbucks Princess Basket
$125

auctionV2.input.startingBid

Starbucks Princess Basket

$200 Value


  • Vacuumed Insulated Bottle
  • Sumatra Coffee
  • Guatemala Casi Cielo Coffee
  • Insulated Cold Cup, 24 oz.
  • Recycled Stainless Steel Cup
  • Ceramic Coffee Cups with Lids
  • Designer Cold Cup
  • Instant Iced Coffee
  • Starbucks Cold Cup Key Chain
  • Re-usable Hot Cup Lid Stopper
Item 4 - Gourd #1 item
Item 4 - Gourd #1
$150

auctionV2.input.startingBid

Hand painted gourd with artist's signature - Garey Ford. Worth $300

Item 5 - Gourd #2 item
Item 5 - Gourd #2
$100

auctionV2.input.startingBid

Hand painted gourd with artist's signature - Garey Ford. Worth $200

Item 6 - Gourd #3 item
Item 6 - Gourd #3
$250

auctionV2.input.startingBid

Hand painted gourd with artist's signature - Garey Ford. Worth $500

Item 7 - Turquoise Earrings item
Item 7 - Turquoise Earrings
$150

auctionV2.input.startingBid

Sterling Silver Turquoise Earrings. Worth $300

Item 8 - Movie Basket #1 item
Item 8 - Movie Basket #1
$30

auctionV2.input.startingBid

Movie Basket #1: $40 Value


Flipz Chocolate Pretzels

3 Plastic Popcorn Buckets

Milk Chocolate Raisinets

$25 Domino's Gift Card

Large Bag of Move Theater Popcorn

Large Package of Twizzlers

Cookie Dough Bites

A bag of Pop'Ums

A box of m&m's


Item 9 - Gift Card Bouquet item
Item 9 - Gift Card Bouquet
$70

auctionV2.input.startingBid

Gift Card Bouquet - $120 Value

Panera Gift Card

Starbucks Gift Card

Chic Fil La

Subway

Flower Bouquet in Vase

Item 10 - Wine Basket item
Item 10 - Wine Basket
$100

auctionV2.input.startingBid

Wine Basket - $175 Value


Wine Bottle

Amazon Gift Card

Avalon Gift Card
Two Drinking Glasses

Columbus Craft Meats

Item 11 - Garden Basket item
Item 11 - Garden Basket
$100

auctionV2.input.startingBid

Garden Basket: $200 Value


Sun Wall Hanging

Knee Pad Cushion

Humming Bird Solar Mobile

Garden Tool Tote

Garden Tools

Garden Gloves

Panting Blanket

Rose Plant

White Plastic Planter

Ceramic Blue Bird

2 Lanterns

Seeds

Metal Butterfly Outdoor Hangings

Leaf and Trimming Bag

Metal Hose

$50 Home Depot Gift Card


Item 12 - Ice Cream Basket item
Item 12 - Ice Cream Basket
$75

auctionV2.input.startingBid

Ice Cream Basket - $156 Value


4 Tall Glasses

4 Scalloped Bowls

2 ice cream scoops

Ice Cream Maker

Shovel spoons

Long spoons

Ice Cream Cones

Chocolate, Caramel, Strawberry Syrup

Sprinkles

Peanut Brittle Crunch

$15 Dairy Queen Gift Card

$25 Coldstone Gift Card

Item 13 - Breakfast Basket item
Item 13 - Breakfast Basket
$65

auctionV2.input.startingBid

Breakfast Basket - $125


Mini Waffle Maker

Measuring Cups and Spoons

Egg Pan

Silicone Muffin Pan

Whisks

Silicone Spatula with Brush

Syrup

Waffle Mix (2)

Jams

Breakfast Tea

Coffee

Rebirth Homes Mug

Item 14 - Baking Basket item
Item 14 - Baking Basket
$65

auctionV2.input.startingBid

Baking Basket - $ 125 Value


Cookie Sheets

Silicone Cupcake Mix

Whisks

Dough Scooper

Pyrex Measuring Cups

Stainless Steel Measuring Cups & Spoons

Towels

Mixing Bowls

Spatulas

Cake Mix

Cookie Mix

Cupcake Paper Baking Cups

Item 15 - Spa Basket item
Item 15 - Spa Basket
$100

auctionV2.input.startingBid

Spa Basket - $219.99 Value


Makeup Remover Towels

4 Pairs of Socks

De-puff and Tone

2 Travel Caddies

Shea Body Butter

Deep Treatment Mask

Coconut Whip Foaming Body Wash

Dr. Teal's Aromatherapy Salt Crystals

1 Hour Massage from Hand & Stone - $79.95

Bath Bomb

Item 16 - Craft Basket item
Item 16 - Craft Basket
$50

auctionV2.input.startingBid

Craft Basket - $87.65 Value


$50 Hobby Lobby Gift Card

Craft Kit with Yarn & Needles

Knitting Needles

Yarn

Hand Made Items - Scarf, Hat, Bowl w/fruit

Item 17 - Gucci Basket item
Item 17 - Gucci Basket
$75

auctionV2.input.startingBid

Jewelry Basket - $100

$25 Ulta Beauty Gift Card

Gucci Wallet

Earrings

Ring

Item 18 - Pet Basket item
Item 18 - Pet Basket
$60

auctionV2.input.startingBid

Pet Basket - $100 Value


Dog Bed

Tennis Balls

Portable Water Bowl

Blanket

Dog Bowls

Dog Treats

Petco Gift Card

CHEWY Gift card

Anne's Groomer

Item 19 - Diaper Cake item
Item 19 - Diaper Cake
$130

auctionV2.input.startingBid

Diaper Cake - $200


$100 in cash

Butterflies (8)

Stars (3)

Leaves (2)

Heart

Size 1 Packs of Huggies (3)

8 Pairs of Baby Socks

Towel Bear

Rattle Bear

Platter

Baby Products

Spoons

Item 20 - Movie Basket #2 item
Item 20 - Movie Basket #2
$100

auctionV2.input.startingBid

Movie Basket #2 - $135


2 Popcorn Packages

2 Dominos $25 Gift Cards

$50 Netflix Gift Card

m&m's

Junior Mints

Skittles

Milk Duds

Sour Patch Kids

Urban Accents

Plastic Popcorn Buckets

Item 21 - Charcuterie Basket item
Item 21 - Charcuterie Basket
$125

auctionV2.input.startingBid

Charcuterie Basket - $200


Cutting Board

Salami

Cheese

Bottle of Wine

Puff pastry Crackers

Seeded Crackers

Cheese Slicer

Cherry Spread

Olives

Almonds

Cornichon Pickles

Wooden Serving Plate

Various Serving Utensils

Item 22- Silver Bag item
Item 22- Silver Bag
$25

auctionV2.input.startingBid

Silver Bag - $40


Item 23 - Liz Claiborne Pink Handbag item
Item 23 - Liz Claiborne Pink Handbag
$30

auctionV2.input.startingBid

Liz Claiborne Pink Handbag - $65 Value

Item 24 - Crochet Blanket item
Item 24 - Crochet Blanket
$70

auctionV2.input.startingBid

Crochet Blanket - $100 Value

Item 25 - Pottery Pieces item
Item 25 - Pottery Pieces item
Item 25 - Pottery Pieces
$40

auctionV2.input.startingBid

Pottery Pieces - $75 Value

Ceramic Bowl

Ceramic Water Vase

Item 26 - Two Huntington Library Tickets item
Item 26 - Two Huntington Library Tickets
$30

auctionV2.input.startingBid

Two General Admission Tickets to the Huntington Library - $50 Value

Item 27 - Two Santa Monica Pier Unlimited Ride Wristband item
Item 27 - Two Santa Monica Pier Unlimited Ride Wristband
$50

auctionV2.input.startingBid

Santa Monica Pier Unlimited Ride Wristband - $100 Value

Item 28 - Two Six Flags One-Day Ticket item
Item 28 - Two Six Flags One-Day Ticket
$100

auctionV2.input.startingBid

Two Six Flags One-Day Ticker for 2025 Season - $200 Value

Item 29 - Two Special Invitation Tickets to Magic Castle item
Item 29 - Two Special Invitation Tickets to Magic Castle
$100

auctionV2.input.startingBid

Two Special Invitation Tickets to Magic Castle - $200 Value

  • Each Special Invitation Entitles up to four guests to enjoy "The World-Famous Magic Kingdom"
Item 30 - In n Out Basket item
Item 30 - In n Out Basket
$150

auctionV2.input.startingBid

In n Out Basket - $200

  • 10 Meal Gift Cards
  • Ceramic Burger
  • In n Out Branded Socks
  • Baseball Cap
  • Stickers
  • Commemorative Pen
  • Post it Notes
  • 75 Anniversary Cup
  • Playing Cards
Item 31 - Chick Fil A Basket item
Item 31 - Chick Fil A Basket
$150

auctionV2.input.startingBid

Chick Fil A Basket - $200

  • 15 Meal Gift Cards
  • Chic Fil A Cup
  • Cow Plushie
  • Sunglasses
  • Chic Fil A Sauce
  • Frisbee
Item 32 - Game Night Basket item
Item 32 - Game Night Basket
$140

auctionV2.input.startingBid

Game Night Basket - $180 Value

  • Electric Fondue Maker
  • Guess in 10 game
  • Taco vs. Burrito Game
  • Herd Mentality
  • Play Nine
  • Popcorn
  • Popcorn Cups
  • Uno
  • Donut Puzzle
  • Cards
Item 33 - Kids Activity Basket item
Item 33 - Kids Activity Basket
$100

auctionV2.input.startingBid

Kids Activity Basket - $140 Value

  • Tabletop Easel
  • Easel Paper Roll
  • Arts and Crafts Vault
  • Glow in the Dark Rock Painting
  • Cat Lamp Craft Kit
  • Classic Washable Kids Paint Set and Glitter
Item 34 - Four Trader Joe's Tote Bags item
Item 34 - Four Trader Joe's Tote Bags
$20

auctionV2.input.startingBid

Four Trader Joe's Tot Bags - $40 Value

Item 35 - Starbucks Basket #2 item
Item 35 - Starbucks Basket #2
$70

auctionV2.input.startingBid

Starbucks Basket #2 - $150

  • Four Starbucks Coffee Cups
  • Three Bags of Coffee Grounds
  • Straw Cleaner
Item 36 - Riverside Swag Bundle item
Item 36 - Riverside Swag Bundle
$80

auctionV2.input.startingBid

Riverside Swag Bundle - $150

  • Hydro flask
  • Stickers
  • Bottle Opener
  • T-Shirt
  • Fridge Magnet
Item 37 - Lego Botanical Set: Mini Orchid item
Item 37 - Lego Botanical Set: Mini Orchid
$15

auctionV2.input.startingBid

Lego Botanical Set: Mini Orchid - $30 Value

Item 38 - Twin Hand Painted Canvases item
Item 38 - Twin Hand Painted Canvases item
Item 38 - Twin Hand Painted Canvases
$50

auctionV2.input.startingBid

Twin Hand Painted Canvases - Priceless

  • These two Paintings were created by an individual in the program
Item 39 - Wedding Portrait item
Item 39 - Wedding Portrait
$50

auctionV2.input.startingBid

Wedding Portrait - Priceless

  • Professional Beach Photo Print
Item 40 - Farmhouse Painting item
Item 40 - Farmhouse Painting
$50

auctionV2.input.startingBid

Farmhouse Painting - Priceless

Item 41 - Dancing in the Rain Painting item
Item 41 - Dancing in the Rain Painting
$50

auctionV2.input.startingBid

Dancing in the Rain Painting - Priceless

Item 42 - Landscape Painting item
Item 42 - Landscape Painting
$40

auctionV2.input.startingBid

Landscape Painting - Priceless

Item 43 - Knit Plushies Basket item
Item 43 - Knit Plushies Basket
$150

auctionV2.input.startingBid

Knit Plushies Basket - $309

  • Various Knit Animal Plushies
  • Various Knit Flower Plushies
  • Various Knit Pumpkin Plushies
  • Knit Scarves
Plumbing Services
$300

auctionV2.input.startingBid

Royalty Plumbers Certificate good for up to $500 in parts and labor.

Raising Canes Gift Basket item
Raising Canes Gift Basket
$40

auctionV2.input.startingBid

Plumbing Gift Basket
$50

auctionV2.input.startingBid

Gift Basket with Ceramic
$25

auctionV2.input.startingBid

common:zeffyTipDisclaimerTicketing