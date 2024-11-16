BSA Troop 188
Annual Troop Fees 2025
Calendar Year 2025 -Existing Scout
$100
Troop Portion
Troop Portion
Calendar Year 2025 - Senior or Sitting Eagle Scout
$25
Troop Portion
Troop Portion
Additional Scout - Same Family 2025
$75
Troop Portion
Troop Portion
