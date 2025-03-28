Reclaimed Creations - DWA Earth Month Craft Night

205 Stewart St

Lafayette, LA 70501, USA

Member Ticket
free
DWA Members ONLY
Non-Member Ticket
$15
Non-Member Ticket
Join / ReNew Individual Membership
$75
Join or ReNew your DWA Individual Membership & receive free admission to our event!
Join / ReNew Corporate Membership
$125
Join or ReNew your DWA Corporate Membership & receive free admission for yourself & 2 team members to our event!
Join / ReNew Student Membership
$25
Join or ReNew your DWA Individual Membership & receive free admission to our event!
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing