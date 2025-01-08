Recurring Membership

Tier 1 - Probie
$10

Donate $10 per month, and join the ranks as a Probie Level Member of the Carl V. Bini Memorial Fund. All Probie Level donors receive a Bini Fund sticker, and their name or business prominently displayed at all Bini Fund events.
Tier 2 - Firefighter
$25

Donate $25 per month, and join the ranks as a Firefighter Level Member of the Carl V. Bini Memorial Fund. All Firefighter Level donors receive a Bini Fund sticker, patch, and their name or business prominently displayed at all Bini Fund events.
Tier 3 - Captain
$50

Donate $50 per month, and join the ranks as a Captain Level Member of the Carl V. Bini Memorial Fund. All Captain Level donors receive a Bini Fund sticker, patch, a T-Shirt, and their name or business prominently displayed at all Bini Fund events.
Tier 4 - Chief
$100

Donate $100 per month, and join the ranks as a Captain Level Member of the Carl V. Bini Memorial Fund. All Captain Level donors receive a Bini Fund sticker, patch, a T-Shirt, and their name or business prominently displayed at all Bini Fund events.

