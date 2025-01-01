Recurring Monthly Membership Dues

Regular Member Dues
$45

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

$10.41 International Escrow
$5.00 Regional Escrow
$29.59 Jet Cities Dues

Youth Member Dues
$22.50

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

$5.21 International Escrow
$2.50 Regional Escrow
$14.79 Jet Cities Dues

Dual Member Dues
$29.59

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

$0 International Escrow (paid through Primary Chorus)
$0 Regional Escrow (paid through Primary chorus)
$29.59 Jet Cities Dues

Legacy Member Dues
$34.80

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

$5.21 International Escrow
$0 Regional Escrow
$29.59 Jet Cities Dues

common:zeffyTipDisclaimerTicketing