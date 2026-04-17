Red Alforja Tiendita

Libro: La sistematización de experiencias. Práctica y teórica. En esta obra, su autor, Oscar Jara, refuerza la idea de que nuestra forma de sistematizar responde a una necesidad fundamental: aprender de la práctica para mejorarla. Es decir, reflexionar sobre nuestra experiencia para no volver a caer en los mismos errores. Encontrarán un perfil de la propuesta “alforjiana” de sistematización, muy diferente de otras maneras de hacerla. No en balda el autor dedica varios capítulos a ubicarla y descubrirla, dentro de una educación liberadora, en los términos que Paulo Freire y los continuadores de su corriente de pensamiento entendemos por Educación Popular; distinguiéndola de lo que podría ser un inventario de actividades o una reflexión libre; ubicando el problema de fondo: La relación dialéctica entre teoría y práctica