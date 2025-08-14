Red Carpet VIP-Connecting Community

1309 Halley St

Durham, NC 27707, USA

General Admission
$35

This ticket includes dinner, dance and show.

Esta entrada incluye cena, show y baile.

VIP Mocktail
$45

Same as general admission plus VIP mocktail.

Incluye lo mismo que la entrada general más un VIP mocktail.

Get to win
$45

Same as general admission plus 10 tickets raffles that you can use to win amazing prizes

Incluye lo mismo que la entrada general más 10 números de rifa que puedes usar para ganar espectaculares premios.

VIP Mocktail and get to win
$55

Same as general admission +You will receive a VIP mocktail and 10 raffles for prizes

Lo mismo que entrada general más un VIP mocktail y 10 números de rifa que puedes usar para ganar premios.

Connecting Community supporter
$50

I can not go but I want to support

Add a donation for Connecting Community

