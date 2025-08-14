Red Carpet VIP-Connecting Community

This ticket includes dinner, dance and show.
Esta entrada incluye cena, show y baile.
Same as general admission plus VIP mocktail.
Incluye lo mismo que la entrada general más un VIP mocktail.
Same as general admission plus 10 tickets raffles that you can use to win amazing prizes
Incluye lo mismo que la entrada general más 10 números de rifa que puedes usar para ganar espectaculares premios.
Same as general admission +You will receive a VIP mocktail and 10 raffles for prizes
Lo mismo que entrada general más un VIP mocktail y 10 números de rifa que puedes usar para ganar premios.
I can not go but I want to support
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!