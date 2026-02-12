Red River Revel Arts Festival

Red River Revel Arts Festival

Red River Revel Arts Festival Level 1 Sponsorships

Artist Tent & '76 Club Household Membership item
Artist Tent & '76 Club Household Membership
$1,000

Includes 2 VIP passes, Reveal Invitation, signage on the artist's tent, 10 festival passes, 6 full festival passes, and 1 Brazzel Lot parking pass.

Golf Cart & '76 Club Household Membership item
Golf Cart & '76 Club Household Membership
$1,000

Includes 2 VIP passes, Reveal Invitation, signage on the golf cart, 10 festival passes, 6 full festival passes, and 1 Brazzel Lot parking pass.

Golf Cart Sponsor item
Golf Cart Sponsor
$750

Includes signage on the golf cart, 10 festival passes, & 6 full festival passes

Artist Tent Sponsor item
Artist Tent Sponsor
$500

Includes signage on the artist's tent, 10 festival passes, & 6 full festival passes

Household '76 Club Membership item
Household '76 Club Membership
$500

Includes 2 VIP passes, 4 full festival passes, Reveal invite, and recognitions.

Individual '76 Club Membership item
Individual '76 Club Membership
$250

Includes 1 VIP pass, 2 full festival passes, Reveal invite, and recognitions.

