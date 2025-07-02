Red River Revel Arts Festival Sponsorships

Golf Cart Sponsor item
Golf Cart Sponsor
$750

Includes signage, 10 single-day passes, two full festival passes, and name on the website-guidebooks-big board signage.

Artist Tent Sponsor item
Artist Tent Sponsor
$500

Includes signage, 10 single-day passes, two full festival passes, and name on the website-guidebooks-big board signage.

Household '76 Club Membership item
Household '76 Club Membership
$500

Includes 2 Balconies VIP pass, four full festival passes, Reveal invite, and name on the guidebooks & big board signage.

Individual '76 Club Membership item
Individual '76 Club Membership
$250

One 1 Balconies VIP pass, two full festival passes, Reveal invite, and name on the guidebooks & big board signage.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing