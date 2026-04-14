Referee payments

This pays for both referee fees for lost game by default. Fee is to cover both past referee fees and penalty for default loss.





YOU MUST STILL PAY FOR UPCOMING GAME FEE





Aqui se paga el arbitraje de perdida por default. Se pagan los dos arbitrajes pasados y la multa por perder por default.





TINEN QUE PAGAR LA CUOTA DEL ARBITRO DE ESTA SEMANA APARTE