Referee payments

About this event
This is to pay your teams' fee for this week's referees.
Este es para pagar el arbitraje de su equipo para esta semana
This pays for both referee fees for lost game by default. Fee is to cover both past referee fees and penalty for default loss.
YOU MUST STILL PAY FOR UPCOMING GAME FEE
Aqui se paga el arbitraje de perdida por default. Se pagan los dos arbitrajes pasados y la multa por perder por default.
TINEN QUE PAGAR LA CUOTA DEL ARBITRO DE ESTA SEMANA APARTE
Choose this option ONLY if you won by default LAST week's game
SOLO elejir esta opcion si ganaron por default el partido de la semana anterior
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