Reflections of Royalty 2025-2026 Cotillion Sponsorships

Signature Sponsor
$5,000

NAME & LOGO IN PROGRAM, SLIDESHOW, DIGITAL AND SOUVENIR JOURNAL. RECOGNITION AT ALL CHAPTER EVENTS AND FEATURED ON CHAPTER WEBSITE UNTIL MAY 2027. (2) TICKETS TO THE EVENT WITH RESERVED SEATING.

Video Sponsor
$2,500

NAME & LOGO IN PROGRAM, SLIDESHOW, DIGITAL AND SOUVENIR JOURNAL. FEATURED ON CHAPTER WEBSITE UNTIL MAY 2027. (2) TICKETS TO THE EVENT WITH RESERVED SEATING.

Photo Sponsor
$1,500

NAME & LOGO IN PROGRAM, SLIDESHOW, DIGITAL AND SOUVENIR JOURNAL. FEATURED ON CHAPTER WEBSITE UNTIL MAY 2027. (1) TICKET TO THE EVENT WITH RESERVED SEATING

Music Sponsor
$1,500

NAME & LOGO IN PROGRAM, SLIDESHOW, DIGITAL AND SOUVENIR JOURNAL. FEATURED ON CHAPTER WEBSITE UNTIL MAY 2027. (1) TICKET TO THE EVENT WITH RESERVED SEATING.

Awards Sponsor
$1,500

NAME & LOGO IN PROGRAM, SLIDESHOW, DIGITAL AND SOUVENIR JOURNAL. FEATURED ON CHAPTER WEBSITE UNTIL MAY 2027. (1) TICKET TO THE EVENT WITH RESERVED SEATING.

Pearl
$500

NAME & LOGO IN PROGRAM, SLIDESHOW & DIGITAL SOUVENIR JOURNAL - FEATURED ON CHAPTER WEBSITE UNTIL MAY 2026.

Violet
$250

NAME & LOGO IN PROGRAM, SLIDESHOW & DIGITAL SOUVENIR JOURNAL.

Supporter
$150

NAME DISPLAYED IN SLIDESHOW AND DIGITAL SOUVENIR JOURNAL.

