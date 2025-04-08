INDIA ARTS AND CULTURAL CENTER IN NORTHERN NEVADA
Regional New Years Festival !
10500 Rio Wrangler Parkway
Reno, NV 89521, USA
General Admission Adults(IACCNN Members)
$25
For IACCNN Members
Kids - (IACCNN Members)
$10
For IACCNN Members - ages 5-12 yrs
General admission Adults - Non members
$30
For Non - members
kids - Non members
$15
For Non-members - ages 5-12 yrs
