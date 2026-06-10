Registration Table - Mulligans and Game Packages

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Includes:
4 Team Mulligans
Hole 4 - Hit the Green (all four players)
Hole 8 - Movin' On Up (all four players)
Hole 14 - Island View Poker (all four players)
Total Value is $160
Includes:
1 Team Mulligan
Hole 4 - Hit the Green (all four players)
Hole 8 - Movin' On Up (all four players)
Hole 14 - Island View Poker (all four players)
Total Value is $130
Includes:
Hole 4 - Hit the Green (all four players)
Hole 8 - Movin' On Up (all four players)
Hole 14 - Island View Poker (all four players)
Total Value is $85
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