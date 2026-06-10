Beyond Brain Injury

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Beyond Brain Injury

Registration Table - Mulligans and Game Packages

One Team Mulligan item
One Team Mulligan
$25
One team mulligan (each player gets to redo specified shot)
0
Four Team Mulligans item
Four Team Mulligans
$75
Each player gets to re-do a shot 4 times. Team mulligan. When a mulligan is designated- it counts for the entire team (all 4 players get a shot)
0
All Play Game Package w/ 4 Team Mulligans item
All Play Game Package w/ 4 Team Mulligans
$130

Includes:

4 Team Mulligans

Hole 4 - Hit the Green (all four players)

Hole 8 - Movin' On Up (all four players)

Hole 14 - Island View Poker (all four players)


Total Value is $160

0
All Play Game Package w/one team mulligan item
All Play Game Package w/one team mulligan
$110

Includes:

1 Team Mulligan

Hole 4 - Hit the Green (all four players)

Hole 8 - Movin' On Up (all four players)

Hole 14 - Island View Poker (all four players)


Total Value is $130

0
All Play Game Package - no mulligans item
All Play Game Package - no mulligans
$70

Includes:

Hole 4 - Hit the Green (all four players)

Hole 8 - Movin' On Up (all four players)

Hole 14 - Island View Poker (all four players)


Total Value is $85

0

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