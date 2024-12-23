Renewal for German and London Handel Societies / Donation to AHS

Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft (GFHG) item
Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft (GFHG)
$45
Includes Händel-Jahrbuch
GFHG / Göttinger-Händel-Gesellschaft
$115
Dual German membership. Includes Händel-Jahrbuch and Göttinger Händel Beiträge
GFHG / Göttinger-Händel-Gesellschaft
$75
Dual German membership without Göttinger Händel Beiträge. Includes Händel-Jahrbuch
GFHG / Händel-Gesellschaft Karlsruhe
$63
Dual German membership. Includes Händel-Jahrbuch
GFHG / Göttinger H-G / H-G Karlsruhe
$125
Triple German membership. Includes Händel-Jahrbuch and Göttinger Händel Beiträge
GFHG / Göttinger H-G / H-G Karlsruhe
$93
Triple German membership without Göttinger Händel Beiträge. Includes Händel-Jahrbuch
Handel Institute item
Handel Institute
$30
Includes HI Newsletter (two issues)
Add a donation for American Handel Society Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!