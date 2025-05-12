Repetto Elementary School PTA
Sales closed
Repetto PTA May 2025 Movie Night
Add a donation for Repetto Elementary School PTA
$
Popcorn Combo
$5
Combo Includes: - 1 Bag of Popcorn - Chips, Chocolate, Gummy Bear (Pick 2) - Water or Juice Box
Combo Includes: - 1 Bag of Popcorn - Chips, Chocolate, Gummy Bear (Pick 2) - Water or Juice Box
More details...
Closed
Pepperoni Pizza Combo
$5
Combo Includes: - 1 slice of Pepperoni Pizza - Chips, Chocolate, Gummy Bear (Pick 2) - Water or Juice Box
Combo Includes: - 1 slice of Pepperoni Pizza - Chips, Chocolate, Gummy Bear (Pick 2) - Water or Juice Box
More details...
Closed
Cheese Pizza Combo
$5
Combo Includes: - 1 slice of Cheese Pizza - Chips, Chocolate, Gummy Bear (Pick 2) - Water or Juice Box
Combo Includes: - 1 slice of Cheese Pizza - Chips, Chocolate, Gummy Bear (Pick 2) - Water or Juice Box
More details...
Closed
Popcorn
$3
Closed
Pepperoni Pizza Slice
$3
Closed
Cheese Pizza Slice
$3
Closed
Candy or Chocolate
$1
Closed
Juice Box
$1
Closed
Water bottle
$1
Closed
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue