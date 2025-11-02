Rescue Me WV INC's Silent Auction

Hosted by
About this event
59 E Rd, Martinsburg, WV 25404, USA
Starting bid
Donated by Helen Hamer
Starting bid
Donated by Helen Hamer
Starting bid
Donated by Helen Hamer
Starting bid
Donated by Tina Koepke
Starting bid
Donated by Patty Rhodes
Starting bid
Donated by Helen Hamer
Starting bid
Donated by Barbie Huff
Starting bid
Donated by Speed Demon Auto Detail
Starting bid
Donated by Tina Koepke
Starting bid
Donated by Rachel Spiker
Starting bid
Thanks a Chameleon Lottery tickets - 10
Hoss Steak House - $25
Olive Garden - $25
Kings Pizza - $25
Shepherdstown Sweet Shop - $50
Martins Food Store - $25
Blue Moon Cafe (2) - $10
Shepherdstown Pedal & Paddle- $100
Panera Bread- $15
Logans -with a $25 purchase
(4) Free Kids Meals
(2) Free Desserts
(2) Free Entrees
Tropical Cafe - (2) Smoothie or food
Panda Express - (8) Free Cub Meals
Crumbl - (2) Free Cookies
Starting bid
Donated by Helen Hamer
Starting bid
Donated by Casey Petefish
Starting bid
Donated by Barbara Stewart
Starting bid
Made & Donated by Lisa Catalano
Starting bid
Donated By: Jim & Linda Bowers
Starting bid
Made & Donated by Sofia Catalano
Starting bid
Made & Donated by Sofia Catalano
Starting bid
Donated by Kimbee’s Creations
Starting bid
Starting bid
Made and donated by Lisa & Sofia Catalano
Starting bid
Made and donated by Sheila Campbell
Wreath so large we had to cut the picture in half so it would let us load…LOL
Starting bid
Donated by Tina Treadwill
Starting bid
Starting bid
Made and donated by Sofia Catalano
Starting bid
Donated by Renee Turner
Starting bid
Made and donated by Lisa Catalano
Starting bid
Donated by the Caton Family- Handmade Snowflake
30 in
Starting bid
Handmade & Donated by the Catons
27“ x 19“
Truly sorry we’re having problems getting the entire picture to load into the provided frame
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!