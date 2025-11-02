Rescue Me WV INC's Silent Auction

Rescue Me WV INC

21inch Christmas wreath item
21inch Christmas wreath
$10

Donated by Helen Hamer

22 inch Wreath item
22 inch Wreath
$10

Donated by Helen Hamer

17 Inch Disco Wreath item
17 Inch Disco Wreath
$10

Donated by Helen Hamer

20 Christmas Wreath item
20 Christmas Wreath
$10

Donated by Tina Koepke

22 Inch Christmas Wreath item
22 Inch Christmas Wreath
$10

Donated by Patty Rhodes

2 24 inch Arch Swags item
2 24 inch Arch Swags
$10

Donated by Helen Hamer

30 inch Happy Holidays item
30 inch Happy Holidays
$25

Donated by Barbie Huff

28 inch Lighted Red Truck Wreath item
28 inch Lighted Red Truck Wreath
$10

Donated by Speed Demon Auto Detail

20 Inch Christmas Wreath item
20 Inch Christmas Wreath
$10

Donated by Tina Koepke

23 inch Believe Wreath item
23 inch Believe Wreath
$10

Donated by Rachel Spiker

33 inch Tall Tree $300+ Gift cards item
33 inch Tall Tree $300+ Gift cards
$50

Thanks a Chameleon Lottery tickets - 10

Hoss Steak House - $25 

Olive Garden - $25 

Kings Pizza - $25 

Shepherdstown Sweet Shop - $50 

Martins Food Store - $25 

Blue Moon Cafe (2) - $10 

Shepherdstown Pedal & Paddle- $100 

Panera Bread- $15 

Logans -with a $25 purchase 

(4) Free Kids Meals 

(2) Free Desserts 

(2) Free Entrees 

Tropical Cafe - (2) Smoothie or food 

Panda Express - (8) Free Cub Meals 

Crumbl - (2) Free Cookies 

A Gnomes Christmas item
A Gnomes Christmas
$10

Donated by Helen Hamer

21 inch Welcome Home item
21 inch Welcome Home
$10

Donated by Casey Petefish

Winter Welcome item
Winter Welcome
$10

Donated by Barbara Stewart

Grinch Wreath 22 inch item
Grinch Wreath 22 inch
$10

Made & Donated by Lisa Catalano

20 inch Christmas Wreath item
20 inch Christmas Wreath
$10

Donated By: Jim & Linda Bowers

Wicked Glinda the Good Witch 22 inch item
Wicked Glinda the Good Witch 22 inch
$10

Made & Donated by Sofia Catalano

Plaid Santa Wreath 22 inch item
Plaid Santa Wreath 22 inch
$25

Made & Donated by Sofia Catalano

Green floral stocking item
Green floral stocking
$10

Donated by Kimbee’s Creations

Candyland Wreath 22 inch item
Candyland Wreath 22 inch
$25

Sing it “ 4 Cardinals, 3 Christmas trees, 2 snowman” item
Sing it “ 4 Cardinals, 3 Christmas trees, 2 snowman”
$25

Made and donated by Lisa & Sofia Catalano

Grinch 3‘ x 3 1/2‘ Wreath item
Grinch 3‘ x 3 1/2‘ Wreath
$35

Made and donated by Sheila Campbell

Wreath so large we had to cut the picture in half so it would let us load…LOL


Elf Wreath 20 inch item
Elf Wreath 20 inch
$20

Donated by Tina Treadwill

Hope wreath 19 inch item
Hope wreath 19 inch
$10

Pink & Black Wreath item
Pink & Black Wreath
$25

Made and donated by Sofia Catalano

White Christmas Lighted Wreath item
White Christmas Lighted Wreath
$25

Donated by Renee Turner

Olaf Frozen Wreath 22inch item
Olaf Frozen Wreath 22inch
$25

Made and donated by Lisa Catalano

30 inch handmade wooden snowflake item
30 inch handmade wooden snowflake
$25

Donated by the Caton Family- Handmade Snowflake

30 in

27”x19” Handmade Wooded Tree item
27”x19” Handmade Wooded Tree
$80

Handmade & Donated by the Catons

27“ x 19“

Truly sorry we’re having problems getting the entire picture to load into the provided frame

