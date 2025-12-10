Church of God Northwestern Region

Church of God Northwestern Region

Retiro de Damas - Eco de su Gracia

2233 Cesar Chavez Blvd

Fresno, CA 93721, USA

Admisión General - Adultas
$130
Available until Mar 17

Acceso a todas las actividades y regalo de bienvenida. Disponible hasta el 16 de marzo @ 10:00 pm.

Registro Tardío
$140
Available until Apr 11

Acceso a todas actividades y regalo de bienvenida. Precio después del 16 de marzo hasta el 10 de abril

Admisión General - Jovencitas
$130
Available until Mar 17

Edades de 12 a 20 años. Acceso a todas las actividades y regalo de bienvenida. Disponible hasta el 16 de marzo @ 10:00 pm.


Registro Tardío - Jovencitas
$140

Acceso a todas las actividades y regalo de bienvenida. Precio después del 16 de marzo hasta el 10 de abril

