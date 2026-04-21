Wake Forest Pride

Hosted by

Wake Forest Pride

About this event

Retro Rainbow Drag Brunch - 18+

415 Brooks St

Wake Forest, NC 27587, USA

Add WFP Coffee Mug
$13

Drink your coffee in style

Table 1
$40

Seats 6 (seats sold individually)

Table 2
$40

Seats 6 (seats sold individually)

Table 3
$40

Seats 4 (seats sold individually)

Table 4
$40

Seats 4 (seats sold individually)

Table 5
$40

Seats 4 (seats sold individually)

Table 6
$40

Seats 4 (seats sold individually)

Table 7
$40

Seats 4 (seats sold individually)

Table 8
$40

Seats 4 (seats sold individually)

Table 9
$40

Seats 4 (seats sold individually)

Table 10
$40

Seats 4 (seats sold individually)

Table 11
$40

Seats 4 (seats sold individually)

Couch
$80
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Seats 2 (seats sold together)

Arm Chair #1
$40
Armchair #2
$40
Stool at Counter
$40
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